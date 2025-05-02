Шабунин угрожает избиением экс-заместителю министра обороны Дейнеге за критику ЦПК

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который уклонялся от службы в армии, грозится избить бывшего заместителя министра обороны Виталия Дейнегу. Так Шабунин отреагировал на комментарий Дейнеги под постом Татьяны Николаенко, распространившей критику оборонных реформ экс-министра Алексея Резникова со стороны другого руководителя «ГЦК» — Дарьи Каленюк.

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«Это очень смешно. Сначала эти клоуны его лоббировали. Затем протащили кучу своих людей (в том числе из пациентских организаций и дем альянса). Потом у них что-то разладилось и теперь они с Рустемом враги ;) А когда я чуть больше года назад писал то же — они еще меня критиковали и бегали по эфирам и говорили, как они почти победили коррупцию в МО. Тупо клоуны, убежавшие из цирка. Совершенно безнравственные приспособленцы», — написал Дейнега.

Почти сразу на эту критику отреагировал Шабунин: «Слушай ты, ничтожество, еще раз скажет в сторону Каленюк что-то вроде (цитирую тебя) „клоун“, я тебе сам хлебало развалю», — написал Шабунин Дейнеге.

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После этого оппоненты начали решать, где встретиться для выяснения отношений, но не определились — сделать это в Киеве или Харькове.

Желание пообщаться с Шабуниным также выразил член партии «Демократическая сокира» Тарас Котов, ранее критиковавший ЦПК и его соучредительницу Дарью Каленюк.

Другие пользователи спросили, откуда у военнослужащего Шабунина столько времени на комментарии в соцсети.

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Ранее экс-министр инфраструктуры Омелян раскритиковал антикоррупционную деятельность Шабунина и ЦПК.

«Центр противодействия коррупции» так мощно борется с коррупцией и понасоздавал столько действенных инструментов, отстоял столько поправок к законам, что коррупции стало больше в разы", — комментировал Емельян под сообщением Шабунина в соцсети.

Он напомнил, что «вы горячо адвокатировали за Умерова, который спустя некоторое время тоже стал для вас плохим».

А политический эксперт Тарас Загородний указывал на манипуляции со стороны ЦПК по контрактам Минобороны.

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«Вместо того чтобы работать над поддержкой украинских производителей, часть „антикоррупционеров“ превратила свою деятельность в конвейер скандалов… Если эти люди действительно хотят навести порядок, то стоит работать с доказательствами и реальными проблемами, а не тиражировать панические заголовки. Ведь война — это не время для хайпа», — писал Загородний.

Как известно, в ближайшее время Шабунину должны сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии. ГБР уже расследует ряд уголовных дел в отношении него. В частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

Как писали «ФАКТЫ», от Правительства требуют отменить бронь для грантовиков. В частности, юридическое сообщество зарегистрировало на сайте КМУ петицию, в которой предлагает прекратить бронирование работников донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи. По их мнению, это позволит поддержать армию и сформировать новые бригады ВСУ.

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