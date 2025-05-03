Неожиданные выплаты от государства: кто из пенсионеров получит 7 тысяч гривен в 2025 году

Многие украинцы с удовольствием восприняли информацию о том, что при достижении возраста 65 лет им будут выплачивать увеличенные пенсии.



Вместе с тем, как оказалось, некоторым пенсионерам выплатят 7 тысяч гривен, пишет «На пенсии».

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И единственное требование для этого — быть жителями города Сумы.

Оказывается, что в 2025 году сумчане, которым исполнилось 100 и более лет, могут рассчитывать на одноразовую выплату, которая может достигать 7 тысяч гривен. Выплата производится в день рождения таких долгожителей.

По состоянию на май 2025 года в Сумской общине проживает 13 человек, отметивших свое 100-летие. Помощь оказывается в рамках программы «Милосердие» на 2025−2027 годы и соответствует трем прожиточным минимумам для лиц старшего возраста, то есть около 7 тысяч гривен.

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«Сто лет — это не просто дата. Это жизнь, которая видела войны и мир, голод и хлеб, падение империй и рождение надежды», — комментируют сообщения о выплатах на сайте Сумской городской территориальной общины.

Отметим, что подобные местные программы поддержки представителей старшего поколения действуют и в некоторых других общинах.

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