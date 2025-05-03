Не только капуста: в Украине подешевел популярный овощ — в чем причина и какие прогнозы

Приход весны и весенних праздников благоприятно отразился на ценах на продукты питания — в частности, на сегменте овощей: после удешевления капусты начала снижаться цена на томаты.

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Об этом пишет EastFruit.

Такая ситуация обусловлена главным образом увеличением выборок в тепличных хозяйствах практически по всей территории страны, а также сдержанным спросом в данном сегменте. Наряду с этим остаются стабильными поставки томатов с внешнего рынка, что также оказывает давление на цены.

Так, на сегодняшний день местные тепличные комбинаты предлагают к продаже помидор не дороже 70−100 грн/кг ($ 1,68−2,40/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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По словам операторов рынка, предложение местных помидоров продолжает постепенно увеличиваться, поскольку с каждым днем все больше украинских стационарных комбинатов начинает сезон реализации этой продукции.

Однако стоит отметить, что на данный момент цены на тепличный томат в украинских хозяйствах в среднем на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство операторов рынка не исключают дальнейшего снижения цен в сегменте местного томата. По словам производителей, при сохранении текущих темпов сбыта они будут вынуждены снова уступать в цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.

Вместе с тем в розничной торговле цена на томаты остается достаточно высокой, о чем свидетельствуют данные портала Minfin.

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Цены на томаты в супермаркетах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие продукты питания продолжают дорожать даже после пасхальных праздников.

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