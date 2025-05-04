Астрологи обещали, что ретроградный Плутон и полнолуние в Скорпионе приведут к успеху три знака зодиака. И пока эти потенциальные счастливчики глядят в небо с надеждой, другие предпочитают создавать счастье своими руками. В этом поможет и мягкая энергия воскресенья, когда у многих появится желание завершить старое и вдохнуть новую жизнь в повседневность. Так считают авторы гороскопа, опубликованного популярным сайтом.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Подчинитесь желанию уединиться и отдохнуть от лишнего шума. Неожиданные новости от старых друзей вызовут ностальгию, однако звезды рекомендуют смотреть исключительно вперед. День хорош для медитации, неспешных прогулок и общения с природой.

Телец

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У вас возникнет желание навести порядок как в доме, так и в своих мыслях. Вероятны разговоры, которые вы давно откладывали. В общении будьте честны, но не стремитесь причинить боль собеседнику. Во второй половине дня вы сможете увидеть новый способ заработка.

Близнецы

Наступил день вдохновения и полезного общения. Ваша энергия заразительна, и люди тянутся к вам, но не распыляйтесь — поберегите силы. Вечер благоприятен для чтения или просмотра вдохновляющего фильма, после чего есть большая вероятность, что вас навестит вещий сон.

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Рак

Раки почувствуют внутреннюю тягу к переменам — возможно, вы почувствуете, что пора начать новую главу. Во время душевной беседы с родителями или старшими родственниками доверяйте чувствам — они вас не подведут. Также уделите внимание своему дому — «подарите» ему милую безделушку.

Лев

Утром вас может преследовать легкая усталость и даже потеря фокуса. Не переживайте по этому поводу — воскресенье создано как раз для паузы и восстановления. Посвятите день уходу за собой и постарайтесь не спорить с близкими — сегодня лучше слушать их, чем пытаться что-то доказать.

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Дева

Вы можете поймать себя на том, что сравниваете себя с другими людьми. Вместо таких непродуктивных мыслей вспомните свои собственные сильные стороны и успехи. Подходящее время для написания планов и ведения дневника. Помочь в этой созидательной работе смогут любимая музыка и ароматерапия.

Весы

Весы почувствуют потребность в красоте и гармонии. Выразите свое вдохновение в рисовании, музыке или ином творчестве. Легкий флирт поднимет настроение. Подумайте, чем еще вы можете порадовать себя и действуйте. Главное — не растворяться в чужих эмоциях.

Скорпион

Вы наверняка чувствуете, словно что-то вот-вот случится. Так может проявляться внутренний процесс обновления, поэтому не пугайтесь, а посвятите день самому себе. Сегодня особенно хорошо «зайдет» работа с подсознанием — карты, интуитивные практики. Не перегружайте себя делами — на них вы не сможете сосредоточиться.

Стрелец

Вы окажетесь в центре внимания, даже если не планировали этого. Но и там стоит больше прислушиваться к словам других — в них оказаться важная подсказка именно для вас. Отличное время для короткой поездки, в ходе которой финансовые идеи или разговоры о будущем выйдут на первый план.

Козерог

Обратите внимание на состояние своего здоровья: организм может сигнализировать о необходимости паузы в делах. Не берите на себя чужие проблемы — вы вовсе не обязаны спасать всех. Сегодня важнее восстановить внутренний баланс. Даже финансовые вопросы лучше отложить.

Водолей

Отличный день для самовыражения. Пишите, рисуйте, танцуйте и пойте — ваша душа просит быть услышанной. Встреча с важным для вас человеком напомнит о ценностях. Не бойтесь показать свои чувства — это лишь усилит вас.

Рыбы

Вы можете ощущать странную смесь радости и грусти. Позвольте себе быть чувствительным, чтобы получить важное послание через случайную фразу или образ. Поделитесь эмоциями с друзьями — это поможет.

Также советуем обратить внимание на советы карт Таро, чтобы провести свой воскресный день максимально продуктивно.

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