Завтра, 4 мая, у некоторых знаков Зодиака будет время для того, чтобы подготовиться к новой неделе, которая принесет им дополнительные источники дохода.

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А чего ждать от завтрашнего дня, рассказывает Таро-прогноз, который сделали на сайте с гороскопами.

Овен — «Башня»

Овны, приготовьтесь: карта дня предвещает потрясение, но не паникуйте — разрушения могут открыть путь к обновлению. Ваша смелость и решительность помогут вам выйти из любой путаницы с честью. Воскресенье может принести неожиданную новость, резкое изменение планов или конфликт, который потребует решительного вмешательства. Важно не цепляться за старое, если она уже не работает. Проявив отвагу, вы не проиграете — наоборот, вас ждет очищение и новое видение будущего.

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Советы от карт. Позвольте изменениям войти в вашу жизнь, но будьте готовы к сопротивлению — как внешнему, так и внутреннему.

Телец — «Верховная Жрица»

Завтра карты призывают Тельцов к глубинному анализу происходящего не все так просто, как кажется. «Верховная Жрица» говорит о силе интуиции, скрытом знании и мудрости, которая уже есть у вас. Вы должны проявить лидерские качества, но не через давление, а путем мягкого руководства. Ваша сдержанность и внутренняя гармония станут источником тяготения для окружающих. Обратите внимание на знаки — даже случайные фразы могут нести немаловажное значение.

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Совет от карт. Завтра вам не следует делиться планами с теми, кому вы не полностью доверяете.

Близнецы — «Колесо Фортуны»

Близнецы, завтра выпадает шанс изменить что-то важное — и это может касаться любой сферы: от работы до личной жизни. «Колесо Фортуны» намекает, что успех будет на вашей стороне, но только при условии соответствующей активности. Судьба приготовила вам благоприятный шанс, но вы должны его увидеть и использовать. Проявите решительность, даже если ситуация кажется нестабильной. Помните: чем быстрее вы адаптируетесь, тем больше получите.

Совет от карт. Приготовьтесь, завтрашний день может стать точкой отсчета в новом проекте или этапе жизни.

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Рак — «Рыцарь Мечей»

Для Раков воскресенье будет насыщенным, но непростым. Энергия «Рыцаря Мечей» принесет острые ситуации, требующие мгновенной реакции. Ваша эмоциональность может сыграть как за, так и против вас — все зависит от самообладания. Не вступайте в споры с теми, кто не важен для вас, но будьте жестки с теми, кто нарушает установленные для них пределы. Попросите совета у человека, которому вы доверяете — его мнение поможет избежать ошибки.

Совет от карт. Не откладывайте решения важных вопросов, иначе негативные последствия могут длиться долго.

Лев — «Правосудие»

Львы, вы подошли к моменту, когда важно навести порядок в своей жизни. Карта «Правосудия» указывает на необходимость сбалансировать личное и профессиональное, физическое и духовное. Не избегайте ответственности — сейчас ваши поступки особенно важны. Возможно, придется принять тяжелое, но справедливое решение. День благоприятен для начала диеты, отказа от вредных привычек или принятия важного решения относительно вашего образа жизни.

Совет от карт. Завтра вам следует освободиться от чувства вины, если оно безосновательно, и сосредоточиться на фактах

Дева — «Звезда»

Девы, воскресенье принесет покой, вдохновение и намек на светлое будущее. Карта «Звезда» — символ надежды, ясности и тонкой связи со Вселенной. Если в последние дни вы чувствовали усталость или сомнение, сейчас начнет вырисовываться путь вперед. Это идеальный день для уединения, медитации и мечты. Доверьтесь своей интуиции — она подскажет, в каком направлении двигаться.

Совет от карт. Завтра вам стоит позволить себе просто жить — без необходимости кому-то доказывать или кого-то контролировать.

Весы — «Влюбленные»

Весы, завтра ваши эмоции могут сыграть ключевую роль в принятии решений. Карта «Влюбленные» говорит не только о чувствах, но и о необходимости выбора. День принесет ситуации, в которых нужно будет действовать сердцем, а не разумом. Общение с близкими людьми зарядит вас позитивом и поможет снять напряжение. Одиноким Весам следует быть открытыми — возможна неожиданная встреча.

Совет от карт. Завтра вам не стоит бояться показать свои подлинные чувства — даже если это сделает вас уязвимыми.

Скорпион — «Отшельник»

Скорпионы, вам следует остерегаться желания уйти в тень и полностью изолироваться. Карта «Отшельник» говорит о важности уединения, но предупреждает о риске впасть в излишнюю замкнутость. Возможно, вы почувствуете эмоциональную усталость и желание побыть наедине с собой. Это нормально, но только на короткое время. Не позволяйте себе утонуть в раздумьях, особенно если они носят отрицательный характер.

Совет от карт. Завтра вашей задачей будет найти свет в себе и поделиться с другими, а не изолироваться от окружающих.

Стрелец — «Мир»

Стрельцы, воскресенье подарят вам чувство завершенности и гармонии. Карта «Мир» указывает на цикл, который подходит к концу, и это повод для гордости. Возможно, вы завершите проект или внутренне отпустите ситуацию, тянущую вас вниз. День благоприятен для отдыха, путешествий, встреч с друзьями и саморефлексии. Утром посвятите тишине 10 минут, чтобы задать правильный вектор событиям.

Совет от карт. Завтра ваша цель — почувствовать целостность, а не спешить куда-либо.

Козерог — «Паж Кубков»

Козероги, воскресенье может начаться с внутреннего сопротивления: вам трудно будет заставить себя что-нибудь сделать. «Паж Кубков» — это карта чувствительности, сомнений и нового подхода к привычным задачам. Завтра вы можете чувствовать лень или неуверенность, особенно в отношении работы и финансов. Однако стоит начать день с маленького дела — и энергия потечет в вас. Будьте осторожны с затратами: импульсивные покупки принесут только разочарование.

Совет от карт. Завтра вечером разрешите себе небольшой отдых, но только после выполнения обязательных задач.

Водолей — «Королева Пентаклей»

Водолей, завтра кому-то может понадобиться ваша поддержка, совет или даже помощь. Карта «Королева Пентаклей» символизирует щедрость, ответственность и мудрость. Вы будете источником опоры для кого-то, кто потерял свой баланс. В то же время вам стоит позаботиться и о себе — вечером устройте себе уютный вечер, наполненный спокойствием. Не перенапрягайтесь, иначе внутреннее истощение даст о себе знать.

Совет от карт. Завтра вам следует установить баланс между служением другим и личным спокойствием — тогда день точно будет успешным.

Рыбы — «Колесница»

Рыбы, день под управлением карты «Колесница» — это движение, напор и стремление вперед. Вы можете почувствовать приток энергии, желание действовать и добиваться результата. Но важно контролировать свои слова и действия: одно резкое замечание может испортить отношения. Успех завтра зависит не только от ваших усилий, но и способности вести дипломатические разговоры. Не торопитесь, если испытываете раздражение — лучше отложите разговор.

Совет от карт. Завтрашний день доставит удовольствие, если вы направите энергию в конструктивное русло.

Также напомним о Таро-прогнозе на ближайшую неделю от мольфара Макса Гордеева.

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