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Деньги

Кому из украинцев в мае выплатят сразу две пенсии и что для этого нужно сделать

9:07 4 мая 2025
Специальная пенсия. Фото Pixabay

Несмотря на то, что в мае 2025 года минимальные и максимальные выплаты для пожилых людей не пересматривали, в этом месяце некоторые категории украинцев смогут сразу оформить две пенсионные выплаты. Речь идет о гражданах с инвалидностью, для которых действует особый порядок социальной защиты.

Об этом пишет ресурс На пенсии со ссылкой на Департаменте соцзащиты Сумского горсовета.

В соответствии с его разъяснениями, возможно одновременное начисление пенсии по возрасту и выплат в связи с инвалидностью. Кроме того, в мае это право распространяется и на лиц с инвалидностью, потерявших кормильца.

Для оформления дополнительной пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд Украины или местный орган соцзащиты. Однако для этого важно соответствовать критериям по возрасту и страховому стажу:

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  • І-ІІ группы инвалидности — стаж до 10 лет;
  • ІІІ группа — стаж от 1 до 14 лет.

Размер выплат по инвалидности такой ж, как и в прошлом году:

  • І группа инвалидности с детства — 100% прожиточного минимума (2360 грн);
  • ІІ группа — 80%;
  • ІІІ группа — 60%;
  • дети с инвалидностью — 70%.

Также «ФАКТЫ» подробно писали о порядке оформления пенсии по инвалидности.

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