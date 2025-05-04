Кому из украинцев в мае выплатят сразу две пенсии и что для этого нужно сделать

Несмотря на то, что в мае 2025 года минимальные и максимальные выплаты для пожилых людей не пересматривали, в этом месяце некоторые категории украинцев смогут сразу оформить две пенсионные выплаты. Речь идет о гражданах с инвалидностью, для которых действует особый порядок социальной защиты.

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Об этом пишет ресурс На пенсии со ссылкой на Департаменте соцзащиты Сумского горсовета.

В соответствии с его разъяснениями, возможно одновременное начисление пенсии по возрасту и выплат в связи с инвалидностью. Кроме того, в мае это право распространяется и на лиц с инвалидностью, потерявших кормильца.

Для оформления дополнительной пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд Украины или местный орган соцзащиты. Однако для этого важно соответствовать критериям по возрасту и страховому стажу:

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І-ІІ группы инвалидности — стаж до 10 лет;

ІІІ группа — стаж от 1 до 14 лет.

Размер выплат по инвалидности такой ж, как и в прошлом году:

І группа инвалидности с детства — 100% прожиточного минимума (2360 грн);

ІІ группа — 80%;

ІІІ группа — 60%;

дети с инвалидностью — 70%.

Также «ФАКТЫ» подробно писали о порядке оформления пенсии по инвалидности.

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