Выплаты украинцам в мае: какой будет максимальная пенсия

С 1 мая в Украине не только повысят выплаты курсантам, благодаря чему их стипендия составит 8 тысяч гривен. Также будут действовать обновленные правила ухода на пенсию: чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа.

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В то же время минимальные и максимальные выплаты для пожилых людей в этом году не пересматривали, пишет ресурс Новости.LIVE.



Поэтому согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» суммы минимальной и максимальной пенсии остались без изменений по сравнению с 2024 годом.

В частности, с 1 мая 2025 года для украинцев продолжат действовать следующие предельные значения:

минимальная пенсия — 2 361 грн.

максимальная пенсия — 23 610 грн (это 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность).

Также в нынешнем году в Украине не изменились и некоторые основные социальные показатели. В частности:

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минимальная зарплата — 8 000 грн;

общий прожиточный минимум — 2 920 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

прожиточный минимум для детей до 6 лет — 2 563 грн;

прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

прожиточный минимум для лиц с инвалидностью или нетрудоспособных — 2 361 грн.

Какие доплаты к пенсии можно получить в мае

В то же время кроме основной пенсии украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут претендовать на дополнительные выплаты — в зависимости от стажа, возраста или социального статуса.

Например, если у человека больше стажа, чем нужно (более 30 лет стажа для женщин и 35 лет — для мужчин), он получит 1% доплаты к пенсии за каждый дополнительный год. В 2025 году это — 23,61 грн за каждый «лишний» год.

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Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают ежемесячно по 300 грн, от 75 до 79 лет — 456 грн, а те, кому исполнилось 80 лет и больше — 570 грн. Однако эти суммы не прилагаются между собой. К примеру, человек в возрасте 75 лет получит только 456 грн, а не 300 + 456. Такие доплаты предоставляются только пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 10 340 грн.

Кроме того, граждане с почетным званием донора Украины, то есть те, кто совершил по меньшей мере 40 донаций крови или 60 донаций плазмы, ежемесячно получают дополнительно 292 грн. Это 10% от прожиточного минимума, установленного в 2025 году.

Также напомним, что в 2025 году часть украинцев при выходе на заслуженный отдых может получить сразу 10 месячных пенсий. В то же время еще одна группа наших сограждан может получить «на руки» пенсию за целый год. Но, конечно, для каждого случая должны быть выполнены определенные условия.

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