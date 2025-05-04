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Клуб потребителей

Украинцев призвали готовиться к отключениям электричества летом: в чем причина

9:29 4 мая 2025
Возможный блэкаут. Фото из соцсетей

Перед наступлением лета украинцев снова предупреждают о возможном дефиците электроэнергии — особенно в вечерние часы, и при жаркой погоде.

Кроме того, объясняет народный депутат Сергей Нагорняк, на энергоблоках именно летом будут проводить сезонные ремонтные работы.

По его словам, существует три пути преодоления сезонного энергодефицита, а именно:

  • поднятие предельной цены для импортеров;
  • привлечение госкомпаний (в частности, речь идет об «Энергоатом» и «Укргидроэнерго») к импорту, чтобы они закупали энергию за рубежом в вечерние часы, и продавали ее на внутреннем рынке, возможно, с определенным дисконтом для населения;
  • активная установка украинцами солнечных панелей и накопителей, которые позволят генерировать энергию днем и потреблять ее в вечернее время пик.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как на генерацию повлиял дефицит газа, а также, как растет количество сторонников достройки Хмельницкой АЭС.

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