Можно ли получить ранее невыплаченную пенсию: что и как нужно делать

В случае если пенсионер не согласен с суммой назначенной ему пенсии, он может обратиться в суд. Но кроме этого, пенсионер может получить пенсию, которую ранее по собственной вине он не смог или не захотел забрать.

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Как пишет «Новое время», такая возможность дается статьей 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Правда, если пенсионер не получал ее по собственной вине 4 года, забрать выплаты он сможет не более чем за 3 года.

Для возобновления выплаты пенсии пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом гражданина Украины и регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика, и предоставить заявление о возобновлении выплаты пенсии.

Выплата пенсии будет осуществляться частями. Первый раз выплачивается неполученная пенсия не более чем за 12 месяцев (одновременно), а остальная сумма будет выплачиваться ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии на момент обращения.

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Выплата пенсии может быть прекращена по таким причинам как:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих неправильные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения пенсии через отделение почтовой связи в течение 6 месяцев подряд;

непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет;

в других случаях, предусмотренных законом, например, окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;

может быть прекращено перечисление пенсии на банковский счет, если учреждение исключено из перечня уполномоченных банков.

Между тем глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что можно повысить минимальную пенсию.

Фото: pixabay

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