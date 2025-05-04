Посадите эти растения близко к помидорам: они отпугивают вредителей и стимулируют обильное плодоношение

При высадке помидоров в открытый грунт следует учесть, что вы будете выращивать рядом с ними. Добрые соседи могут заставить помидоры давать еще больше плодов, а болезням и вредителям дадут отпор. Одним из лучших компаньонов для помидоров являются бархатцы, пишет издание Deccoria.

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Защита от нематод — бархатцы эффективно отпугивают этих почвенных вредителей, которые разрушают корни помидоров и ослабляют растения, что приводит к снижению урожайности. Защита от тепличной белокрылки — это еще один вредитель, который атакует помидоры и боится бархатцев.

Привлечение опылителей — эти цветы привлекают опыляющих помидоры насекомых к месту выращивания.

Бархатцы действуют как ловушка для улиток. Вредители питаются ими, оставляя помидоры в покое.

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Стимуляция плодоношения и повышение урожайности — эти цветы неприхотливы и не конкурируют с помидорами за питательные вещества. Это преимущество, как и все вышеупомянутые, позволяет помидорам давать лучшие плоды и больший урожай.

Бархатцы — отличные соседи для помидоров, но можно посадить рядом с томатами и другие растения. Идеальными компаньонами для помидоров являются также: ромашка, фасоль, морковь, салат, петрушка, редька, шпинат, кабачки, чеснок, лук, сельдерей, мята, базилик.

Однако не стоит садить рядом с помидорами картофель и перец, поскольку они происходят из одного растения. Огурцы также являются для них плохим соседом.

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Следует также учесть, что не все овощи можно сажать рядом с бархатцами, потому что урожая не дождетесь.

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