«Ты меня дополняешь»: Виктория Бекхэм написала трогательное поздравление по случаю 50-летия мужа Дэвида

Жена Дэвида Бекхэма, Виктория, поделилась нежным посланием мужу по случаю его юбилейного дня рождения. Дэвид, отметивший 2 мая свое 50-летие, получил самое сладкое пожелание от своей половинки в соцсети.

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Под с ностальгическим видео, которое объединило их самые дорогие воспоминания, Виктория написала: «Когда я смотрю это видео, думаю: „Вау… как я счастлива!!“ Ты все, о чем я могла мечтать, и даже больше. С 50-летием! Я очень люблю тебя и нашу прекрасную семью. Ты меня дополняешь».

Видеомонтаж показал Дэвида с его ранних лет, детства, пика его карьеры в юности, а затем его жизнь как отца и мужа до настоящего времени.

В памятном видео также появились дети Виктории и Дэвида: Бруклин, Ромео, Круз и Харпер.

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Этот пост-посвящение стал вторым праздничным постом Виктории после того, как она поделилась милым видео, где она и Дэвид танцуют под песню Islands In The Stream Кенни Роджерса и Долли Партон.

«С днем ​​рождения, @davidbeckham…» — подписала его Виктория.

Она продолжила: «Мое все. Мой лучший друг, родственная душа и партнер по танцам на всю жизнь. Как поется в песне, мы начинаем и заканчиваем как одно целое. Влюбленные навсегда. Я тебя люблю».

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Ранее Виктория Бекхэм на огороде напомнила Дэвиду, что он женат на иконе стиля.

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