Глобализация может привести к постепенной потере народами культурной идентичности — к такому нелестному выводу пришли исследователи гуманитарных проблем в мире. Ведь люди в разных странах сейчас употребляют почти одинаковую еду, одеваются в наряды одних и тех же брендов, смотрят одни и те же фильмы, пользуются аналогичной бытовой техникой и гаджетами. Для каждой страны сегодня очень важно сохранять свою родную культуру, связывающую современников с предками и историей. Это и песни, и литература, и живопись, и народные ремесла, и кухня… Сегодня речь пойдет о декоративных блюдах на тему украинских песен. Их в творчестве отечественных художников немало. Каждая работа отражает авторское видение песни, которая не теряет популярности на протяжении многих веков. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследователь истории отечественного фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о декоративных тарелках, вдохновленных украинской лирикой.

«Мальва — знак солнца, изображение этого цветка издавна несло добрые пожелания»

— Живопись на фарфоре Ивана Ткаченко в серии «Украинские мотивы» очень колоритная, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — В основе сюжета, воплощенного в декоративных блюдах, — песня «Розпрягайте, хлопці, коні». Каждая деталь важна. Мальва — знак солнца, изображение этого цветка издавна несло добрые пожелания. Такой символ рисовали на писанках, дарованных на счастье, им расписывали печь и стены украинских хат. Рядом — вишня. Представить без нее украинскую хату невозможно. Вишня — символ счастья и благополучия в семье. Растительные элементы композиции — гроздья ягод и листья — создают декоративный ритм, неся в себе идеи солнца, жизни, домашнего уюта и согласия.

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И. Ткаченко. Декоративное блюдо "Украинские мотивы". Коростенский фарфоровый завод. 1971.

Девушка, несущая воду на коромысле, — хранительница жизни. Декоративные блюда Ивана Ткаченко — это не просто произведения декоративно-прикладного искусства, а настоящие визуальные летописи украинской культуры. В мальвах, вишнях, плетнях, вышиванках закодированы наша идентичность, коллективная память и родовая этика. Такие вещи не только украшают быт, они рассказывают истории о любви и достоинстве, о родной земле и доме.

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И. Ткаченко. Декоративное блюдо "Украинские мотивы". Коростенский фарфоровый завод. 1971.

— Сразу вспоминаются слова песни: «Вийшла, вийшла дівчинонька в сад вишневий воду брать, а за нею козаченько веде коня напувать…»

— Да. Серия декоративных тарелок Цвіте терен", «Іванку, Іванку, купи ми рум’янку», «Вийся, барвінку», «На камені ноги мию» и «На поточку прала», выполненная в технике подглазурной росписи на Коростенском фарфоровом заводе в 1980 году. Кажется невероятным, как с помощью только одной кобальтовой краски можно создать такие глубокие тональные градации, настолько сдержанный и одновременно эмоционально насыщенный декор. Палитра варьируется от черно-синего бархата до нежно-голубых оттенков. Подглазурная живопись требует большого мастерства: исправить ошибки практически невозможно. И в то же время именно эта техника дарит художнику особую свободу — в огне мазки смягчаются, растекаются, создавая лирические образы, полные глубины и нежности. К тому же, в отличие от надглазурной росписи, эта живопись — вечная.

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— Интересно. Что известно об авторах этой серии?

— Авторы этих уникальных произведений — Наталья Трегубова и Владимир Радько. Наталья Трегубова работала с разными материалами и техниками, все ее произведения отличаются выразительностью и эмоциональной глубиной. Владимир Радько — художник, произведения которого полны экспрессии и философского покоя. Во время сотрудничества с Натальей Трегубовой над серией тарелок он учился в мастерской книжной графики в Киевском художественном институте после завершения обучения в Одесском художественном училище им. Грекова. Наталья, дочь известных украинских художников Николая и Валентины Трегубовых, за год до того окончила скульптурный факультет того же института. Ее дебют в фарфоре состоялся на выставке к столетию со дня рождения Леси Украинки в 1971 году — тогда художница представила скульптурные композиции по мотивам «Лісової пісні».

Особое впечатление производит декоративная тарелка «Вийся, барвінку» (фото в заголовке). Барвинок является символом вечной любви. Собирание барвинка предшествовало плетению венков — важному свадебному обряду, который сопровождался песнями. Венок из барвинка надевала засватанная девушка. Он — символ счастливого брака, любви, молодости, жизни. А вот еще одна композиция — «Цвіте терен», о девушке, которая любит того, кто уехал искать другую. По краю видим надпись: «Цвіте терен, цвіте терен…» Терн — символ страданий.

Произведения Натальи Трегубовой и Владимира Радько — это пример синтеза глубокой этнографической осведомленности, тонкого психологизма и мастерства в технике фарфора.

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н. Трегубова, В. Радько. Тарелка декоративная "Цвіте терен". Коростенский фарфоровый завод. 1980.

— Какая еще посуда создана по мотивам украинских песен?

— В Национальном музее декоративного искусства Украины хранится набор штофов «Пісні України». Он создан в 1981 году супругами-художниками Николаем Козаком и Зинаидой Олексенко на Полонском фарфоровом заводе. Образность украинской лирической песни воплощена в изысканных формах и декоративной росписи. Надписи на штофах — «Через ті очі бандуристом став», «Взяв би я бандуру», «Причарувала моє серденько» — вводят в волшебный мир украинской лирики. Это мир глубоких чувств, и одно из важнейших среди них — любовь. Она является основой нашей жизни. Ода любви звучит практически в каждой работе украинских художников-фарфористов.

Н. Казак, З. Олексенко. Штофы «Песни Украины». Полонский фарфоровый завод 1981. Национальный музей декоративного искусства Украины

Н. Казак, З. Олексенко. Штофы «Песни Украины». Полонский фарфоровый завод 1981. Национальный музей декоративного искусства Украины

Ранее исследователь истории фарфора Людмила Карпинская-Романюк рассказала об одной из лучших в мире коллекций статуэток на детскую тематику, которую создали украинские художники.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заглавии Н. Трегубова, В. Радько. Тарелка «Вийся, барвінку». Коростенский фарфоровый завод 1980 года.

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