«Барвинок является символом вечной любви», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
Для каждой страны сегодня очень важно сохранять свою родную культуру, связывающую современников с предками и историей. Это и песни, и литература, и живопись, и народные ремесла, и кухня…
Сегодня речь пойдет о декоративных блюдах на тему украинских песен. Их в творчестве отечественных художников немало. Каждая работа отражает авторское видение песни, которая не теряет популярности на протяжении многих веков.
В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследователь истории отечественного фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о декоративных тарелках, вдохновленных украинской лирикой.
«Мальва — знак солнца, изображение этого цветка издавна несло добрые пожелания»
— Живопись на фарфоре Ивана Ткаченко в серии «Украинские мотивы» очень колоритная, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — В основе сюжета, воплощенного в декоративных блюдах, — песня «Розпрягайте, хлопці, коні». Каждая деталь важна. Мальва — знак солнца, изображение этого цветка издавна несло добрые пожелания. Такой символ рисовали на писанках, дарованных на счастье, им расписывали печь и стены украинских хат. Рядом — вишня. Представить без нее украинскую хату невозможно. Вишня — символ счастья и благополучия в семье. Растительные элементы композиции — гроздья ягод и листья — создают декоративный ритм, неся в себе идеи солнца, жизни, домашнего уюта и согласия.
Девушка, несущая воду на коромысле, — хранительница жизни. Декоративные блюда Ивана Ткаченко — это не просто произведения декоративно-прикладного искусства, а настоящие визуальные летописи украинской культуры. В мальвах, вишнях, плетнях, вышиванках закодированы наша идентичность, коллективная память и родовая этика. Такие вещи не только украшают быт, они рассказывают истории о любви и достоинстве, о родной земле и доме.
— Сразу вспоминаются слова песни: «Вийшла, вийшла дівчинонька в сад вишневий воду брать, а за нею козаченько веде коня напувать…»
— Да. Серия декоративных тарелок Цвіте терен", «Іванку, Іванку, купи ми рум’янку», «Вийся, барвінку», «На камені ноги мию» и «На поточку прала», выполненная в технике подглазурной росписи на Коростенском фарфоровом заводе в 1980 году. Кажется невероятным, как с помощью только одной кобальтовой краски можно создать такие глубокие тональные градации, настолько сдержанный и одновременно эмоционально насыщенный декор. Палитра варьируется от черно-синего бархата до нежно-голубых оттенков. Подглазурная живопись требует большого мастерства: исправить ошибки практически невозможно. И в то же время именно эта техника дарит художнику особую свободу — в огне мазки смягчаются, растекаются, создавая лирические образы, полные глубины и нежности. К тому же, в отличие от надглазурной росписи, эта живопись — вечная.
— Интересно. Что известно об авторах этой серии?
— Авторы этих уникальных произведений — Наталья Трегубова и Владимир Радько. Наталья Трегубова работала с разными материалами и техниками, все ее произведения отличаются выразительностью и эмоциональной глубиной. Владимир Радько — художник, произведения которого полны экспрессии и философского покоя. Во время сотрудничества с Натальей Трегубовой над серией тарелок он учился в мастерской книжной графики в Киевском художественном институте после завершения обучения в Одесском художественном училище им. Грекова. Наталья, дочь известных украинских художников Николая и Валентины Трегубовых, за год до того окончила скульптурный факультет того же института. Ее дебют в фарфоре состоялся на выставке к столетию со дня рождения Леси Украинки в 1971 году — тогда художница представила скульптурные композиции по мотивам «Лісової пісні».
Особое впечатление производит декоративная тарелка «Вийся, барвінку» (фото в заголовке). Барвинок является символом вечной любви. Собирание барвинка предшествовало плетению венков — важному свадебному обряду, который сопровождался песнями. Венок из барвинка надевала засватанная девушка. Он — символ счастливого брака, любви, молодости, жизни. А вот еще одна композиция — «Цвіте терен», о девушке, которая любит того, кто уехал искать другую. По краю видим надпись: «Цвіте терен, цвіте терен…» Терн — символ страданий.
Произведения Натальи Трегубовой и Владимира Радько — это пример синтеза глубокой этнографической осведомленности, тонкого психологизма и мастерства в технике фарфора.
— Какая еще посуда создана по мотивам украинских песен?
— В Национальном музее декоративного искусства Украины хранится набор штофов «Пісні України». Он создан в 1981 году супругами-художниками Николаем Козаком и Зинаидой Олексенко на Полонском фарфоровом заводе. Образность украинской лирической песни воплощена в изысканных формах и декоративной росписи. Надписи на штофах — «Через ті очі бандуристом став», «Взяв би я бандуру», «Причарувала моє серденько» — вводят в волшебный мир украинской лирики. Это мир глубоких чувств, и одно из важнейших среди них — любовь. Она является основой нашей жизни. Ода любви звучит практически в каждой работе украинских художников-фарфористов.
Ранее исследователь истории фарфора Людмила Карпинская-Романюк рассказала об одной из лучших в мире коллекций статуэток на детскую тематику, которую создали украинские художники.
Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!
Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк
Фото в заглавии Н. Трегубова, В. Радько. Тарелка «Вийся, барвінку». Коростенский фарфоровый завод 1980 года.141
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