В Николаеве задержали еще одного приспешника агента «Лохматого»: подробности от СБУ

В прошлом году СБУ регулярно обнаруживала информаторов и агентов предателя Сергея Лебедева (псевдоним «Лохматый»), скрывающегося в Донецке и работающего сразу на две вражеские спецслужбы: фсб и военную разведку рф. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети «Лохматого».

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Один из них на днях был задержан в Николаеве, причем во время подготовки ударов по городу «в обход» украинского ПВО.



Как сообщают в СБУ, с помощью завербованного 31-летнего местного жителя рашисты также хотели получить актуальные данные об обороне Николаева, а именно о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск. Одновременно предатель пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп, опрашивая своих знакомых — местных жителей — во время бытовых разговоров.



Сообщается, что сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальных этапах его разведактивности, задокументировали ее, а на финальном этапе спецоперации контрразведчики задержали фигуранта в его доме в Николаеве, обнаружив там компьютерную технику и телефон с поличным в пользу оккупантов.



Задержанному сообщили о подозрении по части 3 статьи 114−2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения»).



Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также напомним, как в СБУ предупредили покушение на активиста и волонтера Сергея Стерненко .

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