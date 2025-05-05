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Мир

Трампу нужно создавать впечатление, будто он оказывает давление на россию, — аналитик

15:23 5 мая 2025
трамп

Действия президента Дональда Трампа полностью отвечают интересам путина, так считает ведущий международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, россии и стран бывшего СССР Андерс Аслунд. По его мнению, политика президента США была совершенно очевидна.

«Он дважды голосовал вместе с россией, беларусью и Северной Кореей против резолюций, осуждающих российскую агрессию в Украине. Это серьезный и тревожный сигнал. В то же время более 100 государств в обоих случаях проголосовали за осуждение российской агрессии. Нравится ли путину НАТО? Нет — ослабить. Поддерживает ли он продвижение демократии за рубежом? Тоже нет — свернуть. Трамп действует вполне предсказуемо: он делает то, чего хочет путин», — делает вывод Аслунд.

Аслунд убежден, что Дональду Трампу необходимо показывать, что он давит на главу кремля, ведь большинство американцев поддерживает Украину.

«Поэтому Трамп не может действовать без ограничений, нужно создавать впечатление, будто он пытается давить на россию. Он сделал несколько заявлений вроде: „Это уже слишком, прекрати бомбардировки, Владимир“. На этом все и закончилось», — резюмирует эксперт.

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Ранее «ФАКТЫ» излагали мнение аналитика Сергея Фурсы, который надеется, что до Трампа наконец-то дошло, что он выглядит не очень, когда путин крутит его на конце своего… телефона.

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