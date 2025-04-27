Ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид предупредил, что президент владимир путин рискует разозлить президента Трампа своим отказом прекратить бомбардировки Украины, поскольку США работают над тем, чтобы положить конец войне.

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«путин, я думаю, в определенной степени ставит президента Трампа в неловкое положение, когда он бомбит Киев в этой жестокой атаке - худшей, вы видите ее сейчас, — сказал Килмид, пишет The Hill. - Худшая за год, и она убила этих невинных людей».

На днях Трамп выразил разочарование путиным после того, как новые ракеты атаковали Украину.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву, — написал Трамп в социальной сети Truth Social. — Это не было необходимо и очень невовремя. Владимир, СТОП! 5000 солдат еженедельно гибнут. Давайте заключим мирное соглашение!»

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Килмид предположил, что путин рискует эскалацией напряженности в отношениях с Трампом и другими западными лидерами, продолжая бомбардировки после того, как президент США «открыл двери» для мирного соглашения.

«Если он собирается поставить президента в неловкое положение, то президент дал ему понять вчера, что он его разозлил, — сказал Килмид. — Будет еще хуже, и на очереди уже стоят санкции. Он говорит, что это не поможет мне и не поможет ситуации, если я скажу вам, что произойдет с россией, если они продолжат срывать эти мирные переговоры».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что политика Трампа по Украине ставит весь мир в неизмеримо худшее положение.

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