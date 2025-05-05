Софию Ротару могут лишить денег за проданную квартиру в центре москвы: что известно

На днях легендарная певица София Ротару смогла наконец продать свою московскую квартиру после пяти лет безуспешных попыток.



Дело сдвинулось с мертвой точки, когда певица переоформила недвижимость площадью 121 квадратный метр с видом на Московский зоопарк на своего 54-летнего сына Руслана. За трехкомнатную квартиру, подаренную мэром Лужков, певица с сыном выручили 65 миллионов рублей.

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После соглашения встал вопрос об уплате налогов. Так, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил изданию Life, что знаменитой семье придется выплатить в казну кругленькую сумму. По его словам, Руслан может применить налоговый вычет в размере 1 млн рублей. Затем будет применена ставка 13% для дохода до 2,4 млн рублей и 15% для дохода выше 2,4 млн рублей. В результате сумма платежа составит 9,552 миллиона рублей.

При этом, по мнению юриста, Ротару может вообще избавиться от всей суммы.

«Правда, семья Ротару могла пойти на хитрость. Речь идет о потенциально притворном соглашении, когда София Михайловна якобы продала Руслану квартиру за 65 млн рублей, а он затем перепродал ее реальному покупателю за ту же сумму», — поделился налоговый юрист, отметив, что в таком случае операцию проверят сотрудники силовых и налоговых ведомств.

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Если действительно будет обнаружено уклонение от уплаты налогов, а также вывод средств в любую из «недружественных для России стран», в том числе для дальнейшего финансирования антироссийской деятельности, все полученное в рамках соглашения будет зачислено в доход России. Более того, после этого в отношении участников может быть возбуждено уголовное дело.

То есть, пока нет никаких оснований говорить, что семейство Ротару собирается кого-то обманывать, а в России уже начинают «раскручивать» версию о том, что народная артистка попытается нарушить закон. Наверное, для того чтобы побольше людей поверили во ложь, а доказать потом «то, что и так всем известно», будет делом техники.

Напомним, что сама певица сейчас находится в Украине, в чем заверила ее младшая сестра Аурика.

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