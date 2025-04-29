Вовсе не в Италии: стало известно, где сейчас находится София Ротару

Когда народная артистка СССР София Ротару высказала свою позицию об обстреле столицы Украины, в социальных сетях снова начала распространяться информация о том, что София Михайловна сейчас как будто находится в Италии.

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В то же время сестра легенды Аурика Ротару в разговоре с ТСН.ua заверила, что ее сестра сейчас находится в Украине.

По словам Аурики Михайловны, ее сестра сейчас на родине и чувствует себя хорошо. Также она добавила, что София Михайловна, как и все украинцы, беспокоится о судьбе родной страны и волнуется из-за войны, которую принесла к нам россия.

«Она, конечно, в Украине. Чувствует себя нормально. Так же, как и все украинцы, волнуется за все, что происходит в нашей стране» , — заверила Аурика Ротару.

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Как известно, София Михайловна с началом полномасштабного российского вторжения избегает публичности. Она молчит о войне, но все же реагирует на преступления оккупантов. Кроме того, ходит немало сплетен, где она находится.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в свое время молдавский композитор Петр Теодорович чуть не поссорил Софию Ротару с Надеждой Чепрагой — к счастью, певицы смогли найти общий язык без «разборок».

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