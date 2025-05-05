Деньги на безопасность и самая длинная бирюзовая ковровая дорожка: в Базеле стартует «Евровидение-2025»

В город Базель (Швейцария) начали прибывать делегации стран — участниц 69-го международного песенного конкурса «Евровидение». В этом году будут соперничать представители 37 стран мира. От Украины в Базель прибыла группа «Циферблат», которая выступит в первом полуфинале, 13 мая. Музыканты уже провели свою первую сценическую репетицию, представив костюмы, разработанные для ребят дизайнером Иваном Фроловым. Известно, что к полуфиналу они будут несколько изменены.

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Стало известно, как будет выглядеть сцена арены «Санкт-Якобсхалле», где состоится «Евровидение-2025». Над ее дизайном работал известный немецкий сценограф Флориан Видер, уже создававший площадки для песенного конкурса. Главной частью действа станет подиум, который протянется в зрительный зал. Вокруг сцены — специальные экраны, создающие эффект полного погружения в действо. Известно, что арена в Базеле вмещает 12 тысяч зрителей. А организация «Евровидения» обойдется Базелю в более чем 40 миллионов долларов США. Львиная часть денег пойдет на обеспечение безопасности для артистов и гостей конкурса.

Группа "Циферблат" выступит в первом полуфинале 13 мая

Во время «Евровидения» на разных площадках будут работать 3 тысячи волонтеров. Почти весь город будет привлечен к празднику музыки — многочисленные площадки, выступления артистов и выставки. В Базеле планируют расстелить самую длинную бирюзовую ковровую дорожку в истории «Евровидения», которая будет идти от Ратуши до современного выставочного центра «Мессе». Именно там состоится церемония открытия конкурса, а затем будут традиционно собираться представители всех делегаций. Известно, что представители всех стран-участниц появятся на бирюзовой дорожке 11 мая.

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Напомним, после первой репетиции группа «Циферблат», по прогнозам букмекеров, занимает тринадцатое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что организаторы «Евровидения-2025» изменили правила.

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