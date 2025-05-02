«Сделаем все возможное»: группа «Циферблат» и делегация от Украины отправились на «Евровидение»

Представитель Украины на «Евровидении-2025» группа «Циферблат» вместе с делегацией от страны отправилась в Базель (Швейцария). Там же 17 мая во время гранд-финала станет известен победитель песенного конкурса. Напомним, первый полуфинал, где выступит «Циферблат», состоится уже 13 мая. Этому будут предшествовать репетиции и вечеринки с участниками.

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В нынешнем году свои песни представят 37 стран. Известно, что организаторы изменили правила и ограничили доступ журналистам к участникам конкурса. Так что, как будет выглядеть песня Bird of Pray группы «Циферблат» на сцене «Евровидения», пока остается в секрете. Уже 3 мая музыкантов ждет первая репетиция на главной сцене конкурса — St. Jakobshalle.

Перед посадкой в поезд в Будапешт музыканты группы рассказали о своей подготовке к конкурсу и ожиданиях от выступления.

— Мы должны достойно выступить для того, чтобы у нас было две возможности попасть на телеэкраны мира с флагом Украины и напомнить, в какой ситуации находится Украина, — сказал солист группы Даниил Лещинский. — Мы сделаем все возможное, чтобы занять хорошие места, но главное для нас — собрать донаты на наш сбор. Цель этого сбора — разминирование Украины. Я бы сказал, что это первоочередная миссия.

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По оценкам букмекеров, группа «Циферблат» пока занимает тринадцатое место. Первое место уверенно удерживают музыканты из Швеции. Второе место — за представителем Австрии, а третье — Франции.

Напомним, спикером «Евровидения» от Украины стала певица Jerry Heil.

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