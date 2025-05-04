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Шоу-бизнес

«Это шедевр!»: Ziferblat показали костюмы, в которых выступят на «Евровидении»

14:49 4 мая 2025
Группа Ziferblat. Фото пресс-службы группы

Участники группы Ziferblat, которая завоевала право представлять Украину на Евровидении-2025, продемонстрировали сценические костюмы, которые для них создал украинский модельер Иван Фролов.

Соответствующие кадры певчая троица — Даниил и Валентин Лещински и Федор Ходаков — выложили на официальную страницу конкурса в соцсети.

 

В комментариях к видео фаны выразили бурные эмоции.

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"Это шедевр! Украина никогда не разочаровывает. Интеллигентная, настоящая музыка, искусство. Одна из лучших песен в этом году!" "Неожиданно, но прикольно. От Украины такого точно не было, уверена, номер будет тоже таким ярким. Удачи ребята, держим за вас кулачки", - пишут зрители.

Сообщается, что группа прибыла в швейцарский Базель , где его встретила украинская делегация с флагами и сине-желтыми шариками.

Также в Базеле Ziferblat провел первую репетицию, которую запрещено снимать. Впрочем, в соцсетях сообщили, что на сцене не было цветочного поля как на Национальном отборе. Вместо него на экране показывали розовые и зеленые графические элементы, сопровождая действо дымом и фейерверками.

 

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Отметим также, что перед поездкой в Базель «Циферблат» провел ряд традиционных для конкурса вечеринок, познакомившись с еврофанами Берлина и Мадрида.

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