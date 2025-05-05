Не обращают внимания на рекордные потери: аналитики ISW о замедлении российского наступления

Российские достижения вдоль линии фронта за последние четыре месяца замедлились, но оккупанты продолжают нести значительные потери личного состава. ISW отмечает, что войска рф захватили в общей сложности 1627 квадратных километров в Украине и Курской области в январе, феврале, марте и апреле 2025 года, а ежедневные отчеты о потерях россиян от Генерального штаба Украины указывают на то, что потери оккупантов в течение последних четырех месяцев составляют 160 600 человек. Это в среднем 99 военных рф на каждый квадратный километр, захваченный за последние четыре месяца.

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По словам аналитиков, оккупационные российские войска захватили около 496 квадратных километров в январе 2025 года; около 313 квадратных километров в феврале 2025-го; 601 квадратный километр в марте 2025-го; 217 квадратных километров в апреле 2025 года. Согласно отчетам Генерального штаба Украины, российские войска потеряли до 48 060 человек в январе 2025 года, 35 300 — в феврале 2025 года, 40 670 — в марте 2025 года и 36 570 — в апреле 2025 года.

Российские наступления значительно усилились в марте 2025 года из-за ликвидации украинского выступа в Курской области, что совпало со временным прекращением обмена разведывательными данными США с Украиной, хотя российские наступления в среднем уменьшились между январем, февралем и апрелем 2025 года.

Также аналитики добавляют, что российские успехи замедлились, поскольку войска за последние четыре месяца столкнулись с лучше защищенными украинскими позициями в крупных городах, таких как Купянск, Часов Яр, Торецк, Покровск и вокруг них.

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Российские войска сейчас несут больше потерь на квадратный километр, чем осенью 2024 года. По оценкам экспертов, войска рф захватили 2 949 квадратных километров ценой 174 935 погибших и раненых в период с сентября по декабрь 2024 года.

Уровень потерь врага постоянно рос в течение сентября, октября, ноября и декабря 2024 года и достиг наибольших показателей — около 49 135 человек в месяц — в декабре 2024 года.

Однако ежемесячные темпы продвижения россиян остановились на уровне 839 квадратных километров в ноябре 2024 года и начали замедляться в декабре 2024-го до примерно 593 квадратных километров и продолжали замедляться в 2025 году.

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Та что, констатируют в Институте изучения войны, российское военное командование, похоже, не обращает внимания на такие темпы потерь личного состава, несмотря на значительное снижение темпов территориальных достижений.

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