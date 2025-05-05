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Деньги

Будете получать больше: что нужно сделать пенсионерам для повышения пенсии

17:06 5 мая 2025
Пенсионеры могут переоформить пенсию, фото https://www.freepik.com/

Части украинских семей выплатят по 41 тысячи гривен. Но эта выплата коснется не всех людей на заслуженном отдыхе.

В то же время, большее количество пенсионеров может увеличить сумму пенсионных выплат посредством переоформления пенсий, пишет профильное издание.

В частности, пенсионеры могут перейти на пенсию супруга, если это выгодно. Но обычно это делается в случае смерти одного из супругов.

Как известно, законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрена возможность перехода с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца. Это можно сделать, если супруги жили вместе на момент смерти одного из них.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца составляет 50% пенсии по возрасту умершего кормильца.

Поэтому следует посчитать, выгодно ли перейти на другой вид пенсии. Также следует добавить, что пенсионеры при этом могут получать специальные компенсационные доплаты при достижении определенного возраста:

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- при достижении 70 лет — 300 гривен;

- при достижении 75 лет — 456 гривен;

- при достижении 80 лет — 579 гривен.

Для переоформления пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца следует обратиться с соответствующим заявлением и необходимыми документами в Пенсионный фонд Украины.

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Также напомним, что части пенсионеров выплатят в мае надбавку к пенсии.

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