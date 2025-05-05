Секреты расхламления рабочего стола: некоторые из них вас удивят

Тема расхламления сегодня одна из актуальнейших в соцсетях. Вещей у людей становится все больше и со временем их накапливается в жилище слишком много. А это значит — нужно систематически наводить на рабочем столе порядок.

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Лучше это делать лично, а не перепоручать кому-то. Прежде всего, уберите со стола то, чем не пользуетесь — например, старые записные книжки можно спрятать в ящик. Ручки, фломастеры, карандаши храните в специальном стакане. Визитные карточки поместите в визитницу или коробку.

Важные записи, которые вы сделали на листах бумаги, сфотографируйте. И таким образом вам не придется хранить на столе много бумажек.

А вообще, если стол не ваш, а кого-то из членов вашей семьи, оставьте этого человека в покое и не требуйте немедленно навести порядок. Многие творческие личности предпочитают беспорядок. Например, французский писатель Оноре де Бальзак любил творить именно в такой атмосфере. Однажды ночью к нему в жилище забрались воры. Услышав шум, писатель спокойно произнес: «Что вы там ищите ночью? Я и днем здесь ничего не могу найти».

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А вот случай из жизни Альберта Эйнштейна. Его стол был буквально завален книгами и тетрадями. Когда одна дама сказала, что если у человека такой беспорядок на столе, то можно представить, какой беспорядок у него в голове. Эйнштейн отреагировал молниеносно: «Так что же тогда означает пустой стол?»

Напомним о том, как решить проблему снимать или не снимать обувь в гостях — есть вариант, который понравится многим.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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