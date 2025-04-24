41.22 / 41.86 47.04 / 47.80
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Снимать или не снимать обувь в гостях: есть вариант, который понравится многим

22:27 24 апреля 2025
Сменная обувь в гостях

Снимать или не снимать обувь в гостях — вопрос для многих дискуссионный. С одной стороны, гость не хочет снимать туфли или кроссовки, чтобы сохранить цельность восприятия наряда, в котором обувь играет не последнюю роль. С другой стороны, хозяева беспокоятся о чистоте своего жилища.

Полемика на эту тему может быть острой, если каждый стремится к собственному комфорту. Но все-таки нужно искать компромисс. Прежде всего, хорошо бы знать, что во многих странах снятие у порога обуви обязательно — это знак уважения к хозяевам дома. Во-вторых, тот, кто ценит опрятность, понимает, что уличная обувь может стать источником инфекций, если в ней ходят в доме. В-третьих, визит гостей, которые не снимают обувь, — это необходимость делать после их ухода тщательную уборку.

Надевать тапочки в гостях, предложенные хозяевами, негигиенично, ведь вы не знаете, кто их надевал до вас. А, к примеру, грибок передается очень легко, но излечивается невероятно трудно.

Однако есть вариант, который понравится многим. Отправляясь в гости, возьмите с собой сменную обувь, в которой будете чувствовать себя комфортно. Это не обязательно должны быть домашние тапочки. Могут быть туфли, которые идеально сочетаются с вашим нарядом. Обязательное условие — чистая подошва.

РЕКЛАМА

Если гости в этом отношении недогадливы, хозяева смело могут предложить такой вариант, приглашая их к себе в дом.

На случай, если вас пригласили неожиданно, всегда имейте в сумке новые носки, в которых сможете ходить в помещении.

Ранее мы писали о шести способах растянуть тесную обувь в домашних условиях подручными средствами.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Ольги Сметанской

1410

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пенсионеры 65+ имеют право на доплату к пенсии, фото из открытых источников

Повысят без индексации: у кого из пенсионеров скоро вырастет сумма выплат

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение об отношениях: что происходит в семье

Карты Таро, фото из открытых источников

Близнецам — «Туз кубков», Овнам — «Королева Пентаклей», а Ракам — «Колесо Фортуны»: расклад Таро на уикенд от мольфара

Вручение музыкальной премии YUNA-2025

«Я в шоке»: названы победители музыкальной премии YUNA-2025 (фото)

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта