Снимать или не снимать обувь в гостях: есть вариант, который понравится многим

Снимать или не снимать обувь в гостях — вопрос для многих дискуссионный. С одной стороны, гость не хочет снимать туфли или кроссовки, чтобы сохранить цельность восприятия наряда, в котором обувь играет не последнюю роль. С другой стороны, хозяева беспокоятся о чистоте своего жилища.

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Полемика на эту тему может быть острой, если каждый стремится к собственному комфорту. Но все-таки нужно искать компромисс. Прежде всего, хорошо бы знать, что во многих странах снятие у порога обуви обязательно — это знак уважения к хозяевам дома. Во-вторых, тот, кто ценит опрятность, понимает, что уличная обувь может стать источником инфекций, если в ней ходят в доме. В-третьих, визит гостей, которые не снимают обувь, — это необходимость делать после их ухода тщательную уборку.

Надевать тапочки в гостях, предложенные хозяевами, негигиенично, ведь вы не знаете, кто их надевал до вас. А, к примеру, грибок передается очень легко, но излечивается невероятно трудно.

Однако есть вариант, который понравится многим. Отправляясь в гости, возьмите с собой сменную обувь, в которой будете чувствовать себя комфортно. Это не обязательно должны быть домашние тапочки. Могут быть туфли, которые идеально сочетаются с вашим нарядом. Обязательное условие — чистая подошва.

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Если гости в этом отношении недогадливы, хозяева смело могут предложить такой вариант, приглашая их к себе в дом.

На случай, если вас пригласили неожиданно, всегда имейте в сумке новые носки, в которых сможете ходить в помещении.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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