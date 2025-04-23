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Шоу-бизнес

Нет ничего более стабильного: Бритни Спирс показала танец в красном мини-платье с экстремально глубоким декольте

11:46 23 апреля 2025
Бритни Спирс. Фото Pink News

Похоже, неудачи в личной жизни Бритни Спирс пытаются «компенсировать» с помощью «диких танцев» в социальной сети, притом в откровенном наряде.

Западные СМИ заметили: если поп-принцесса совершает паузу и не публикует новых роликов, поклонников сразу охватывает тревога. К счастью, Бритни отличается стабильностью: бережет нервную систему фолловеров и стабильно радует их понравившимся контентом.

Так, недавно Бритни 43-летняя певица надела красное мини-платье с бездонным глубоким декольте, черные сапоги на каблуке и дополнила все это массивным чокером. В таком виде суперзвезда нулевых исполнила энергичный танец, почему-то напоминающий танцы первобытных народов.

Кстати, «дикие» танцы Бритни подчас становятся откровением для нее самой. В процессе певица узнает о себе что-нибудь новое.

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Однажды Бритни, надев платье для очередного инстатанца, обнаружила изменения в своей фигуре.

«Минус четыре размера, [поняла это], когда одела [платье] гепарда. Давно не танцевала» , — сообщила тогда поп-принцесса.

И еще раз по поводу стабильности: не прошла и несколько дней, как Бритни порадовала поклонников новым «шедевром».

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Стоит отметить, что «странности» поп-дивы уже не удивляют никого из ее окружения. Так бывший певицы Сэм Асгари признался, что даже не пытался контролировать выбор Спирс

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