Скорпионам следует быть внимательными к документам и переговорам, а Овнам выполнить старое обещание: гороскоп на вторник, 6 мая

Согласно раскладу карт Таро, для некоторых знаков зодиака эта неделя будет очень удачной, несмотря на то, что Луна находится в созвездии Льва, а Меркурий заставит многих проявить такт и дипломатию.

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А что обещает вторник, 6 мая, представителям зодиакального круга, рассказывает гороскоп, составленный профессиональными астрологами.

Овен

У Овнов появится повод вспомнить о старом обещании, которое давно пора выполнить. Кто-то из окружения может дать неожиданный, но ценный совет. В личном плане появится шанс на романтическое внимание — особенно если вы открыты и не скованы рамками.

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Телец

Тельцы будут в центре внимания — коллеги и близкие будут обращаться за их мнением. Главное — не навязывать свою точку зрения. Возможны хорошие финансовые новости. Новые знакомства обещают быть перспективными, особенно если вы открыты к диалогу.

Близнецы

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День будет полон общения. Возможны неожиданные встречи, в том числе с людьми из прошлого. Придется решать чужие проблемы. Удачное время, чтобы пересмотреть свои цели на май и немного подкорректировать планы.

Рак

Ракам важно сохранять внутреннее равновесие. Кто-то может попытаться вывести вас из себя или манипулировать эмоциями. Постарайтесь не вовлекаться в чужую драму. Возможно, появится финансовый вопрос, требующий внимания. Избегайте импульсивных трат.

Лев

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Львы будут в центре внимания, даже если этого не планировали. Возможны важные разговоры, особенно на работе. Не бойтесь говорить о своих желаниях, но делайте это с уважением к другим. День хорош для творчества, презентаций, начала новых проектов.

Дева

Девам лучше заняться рутиной — она поможет восстановить контроль над ситуацией. На работе возможны мелкие недоразумения. Хороший день, чтобы позаботиться о здоровье. Возможны новости, которые изменят планы. Главное — не терять гибкости.

Весы

День удачный для восстановления баланса в отношениях. Возможны яркие социальные события, неожиданные предложения или приглашения. Хорошее время для обсуждения совместных проектов или поездок. Возможны неожиданные расходы, но они окажутся полезными.

Скорпион

Скорпионам следует быть внимательными к документам и переговорам. Возможно, стоит отказаться от чего-то, чтобы освободить место для большего. В личной сфере — день откровений. Главное — помнить, что ваша сила не в контроле, а в умении чувствовать.



Стрелец

День хорош для расширения горизонтов. Не исключены предложения, связанные с будущим ростом. Однако важно сохранять реалистичный взгляд на вещи. Главное — не распыляться и сохранять фокус на главном.

Козерог

День может потребовать максимальной концентрации. В работе есть шанс продвинуться, но без жертв не обойдется. Постарайтесь не давить на окружающих. Финансовые вопросы потребуют внимания и точности.

Водолей

Водолеям поступят предложения, от которых сложно отказаться, но лучше все обдумать дважды. Важна честность. День может принести озарение или новое понимание старой ситуации. Не исключены спонтанные признания или романтические моменты.

Рыбы

От Рыб день потребует внимания к деталям. Кто-то из коллег или знакомых попросит помощи — не отказывайте, это укрепит отношения. Возможны новости, связанные с работой. Важно не переутомляться. Эмоциональный фон может быть неустойчив, но вы справитесь, если не будете заглушать чувства.

А о том, кому повезет на неделе с 5 по 11 мая, читайте в финансовом гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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