Налет на унитазе растворяется прямо на глазах: блогерши-красавицы показали, как ускорить уборку дома (видео)

Украинские блогерши продолжают радовать хозяек неожиданными решениями, которые помогают ускорить работы по дому, и освободить украинкам время для других (возможно, более приятных) занятий.



Оригинальные решения украинки публикуют в Telegram-группе «Копилка идей».

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В частности, первая украиночка поделилась тремя советами, среди которых есть и необычный способ чистки унитаза.

Она посоветовала очистить унитаз с помощью фольги. Для этого сделать из фольги шарик, бросить в унитаз, добавить одну чайную ложку соды и влить стакан горячей воды.

По словам девушки, «налет на унитазе растворится прямо на глазах».

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А еще одна блогерша рассказала, как приготовить раствор, с помощью которого можно идеально очистить зеркала.

Для этого нужно в распылитель добавить одну ложку уксуса, половину чайной ложки лимонной кислоты, 50 мл водки и 50 мл воды. Раствор перемешать и распылить по зеркалу. В результате образуется пленка, которая высыхает без разводов. И следов пальцев тоже не остается.

Напомним, ранее миловидная блогерша Диана рассказала, как не стать «героем фильмов Тарантино», когда приходится чистить гранат, а Памела — как держать чистыми тряпки на кухне.

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