В посольстве США в Киеве новый руководитель: что известно о Джули Дэвис

После досрочной отставки Бриджит Бринк с должности посла США в Украине в Киев прибыла новая временная поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Как сообщили в пресс-службе посольства США в Украине, Джули Дэвис прибыла в столицу нашей страны после подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины.

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«Мы рады приветствовать в Киеве временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис. После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечения длительного мира и процветания в Украине», — сообщили в посольстве.

На этой должности Дэвис возглавит взаимодействие дипломатического учреждения с украинским правительством и народом от имени президента США Трампа и госсекретаря Рубио.

Дэвис будет работать на этой должности до тех пор, пока президент США не назначит посла в Украине.

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В руководстве властных структур Соединенных Штатов отметили достижения Джули Дэвис на госслужбе. В частности, пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс отметила, что Дэвис — выдающийся карьерный сотрудник Высшей дипломатической службы, имеющий ранг министра-советника.

«Обладая богатым опытом в области международной дипломатии, она занимала ключевые посты в течение последних 30 лет. Сейчас посол Дэвис является послом Соединенных Штатов на Кипре и занимает эту должность с февраля 2023 года. Сейчас министерству нужны лучшие кадры, и посол Дэвис — выбор президента и секретаря», — подчеркнула она.

Джули Дэвис приступила к исполнению обязанностей временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве 5 мая.

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С 2023 года она занимает должность посла США на Кипре и будет оставаться аккредитованной там во время своего пребывания в Киеве.

Перед этим она работала послом в беларуси и спецпосланником в Литве, а также имеет опыт работы в Грузии, россии и Украине.

Кроме того, Джули Дэвис занимала должность заместителя помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС в Бюро по вопросам Европы и Евразии, а также заместителя постоянного представителя США при НАТО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети раскритиковали реакцию посла США Бринк после ракетного удара по Кривому Рогу, где погибли 20 человек, в том числе 9 детей. Тогда дипломат написала о ракете, но не упомянула о том, кем именно эта ракета была запущена по мирным людям. СМИ также писали, что могла возникнуть напряженность между ней и президентом Украины, о которой якобы говорили и ранее.

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