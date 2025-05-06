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Это может оказать серьезное влияние на ее отношения с принцем Гарри: Меган Маркл приняла неожиданное решение

18:34 6 мая 2025
Меган Маркл, принц Гарри и их дети

Меган Маркл, которая в прошлом демонстрировала очень жесткую позицию относительно конфиденциальности своей семьи, сделала неожиданный поворот. Жена принца Гарри поделилась фотографиями своих детей Арчи и Лилибет в социальных сетях. Это изменение, удивившее многих, вызвало широкие дебаты о противоречиях между ее принципами и недавними решениями. Особенно по поводу публичного выставления ее малышей напоказ, пишет elcierredigital.com.

Меган и ее муж, принц Гарри, до сих пор неохотно демонстрировали своих детей в социальных сетях. Особенно после того, как они несколько раз говорили об опасности показа несовершеннолетних в Интернете. Однако недавно Меган опубликовала несколько фотографий, где есть ее дети. На общих снимках Меган Маркл — Лилибет и Арчи, которые играют в саду у дома семьи в Монтесито, Калифорния. На фотографиях детей видно не полностью, но прослеживаются их черты, такие как рыжие волосы.

Меган Маркл с дочерью в своем саду. Фото Instagram
Меган Маркл с дочерью в саду (фото Instagram)

Этот жест многими рассматривается как маркетинговая стратегия. Особенно потому, что он совпадает с запуском новых проектов Меган.

Тот факт, что именно тогда, когда Меган начинает продвигать свой бизнес, она решает показать детей, вызвал критику. Хотя это не первый раз, когда Арчи и Лилибет появляются на публике, последние фотографии, похоже, противоречат нарративу о защите их конфиденциальности.

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Ситуация заставила многих задуматься, может ли это иметь последствия для отношений между Меган и Гарри. По словам британских экспертов, принц может чувствовать себя некомфортно из-за публичной демонстрации его детей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что принц Гарри и Меган Маркл будут лишены важной части их жизни.

Читайте также: Они думают, что им это сойдет с рук: Гарри и Меган снова попали в скандал

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