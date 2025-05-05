Неутешительные новости: принц Гарри и Меган Маркл будут лишены важной части их жизни

С момента решения об отставке Гарри и Меган Маркл стали объектами внимания прессы по всему миру. Их новая жизнь вдали от монархии была полна проектов, интервью и некоторых споров. Между тем в Лондоне королевская семья с осторожностью следит за каждым шагом Сассексов, пишет edatv.news.

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Уильяму пришлось смириться с тем, как его отец решает ситуацию, но обстоятельства изменились. Все указывает на то, что определенные решения, которые были отложены, приближаются к реализации. Титулы были одним из самых чувствительных элементов на этом новом этапе для Сассексов. Хотя они официально перестали работать в семье, они продолжают использовать свои титулы на некоторых мероприятиях. Например, для развития собственного бизнеса, и это вызвало «раздражение и дискомфорт».

«Использование их королевского статуса в качестве визитной карточки неуместно, — отметил источник, близкий к наследнику престола. — Хотя король Чарльз предпочел адаптироваться к решениям Гарри, чтобы не увеличивать дистанцию, у Уильяма другое мнение. Он считает, что пришло время действовать «ради блага институции».

Ситуация не будет решена мгновенно, но в Кенсингтонском дворце уже очерчивается новая стратегия. Одной из самых обсуждаемых мер является возможное лишение опального принца герцогства Сассекс. «Они предали все, что представляет семья», — утверждают источники.

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Привилегии, связанные с их статусом герцогов, могут закончиться со сменой монарха. Наследник будет решительно настроен не повторять прошлых ошибок и четко даст понять, что не будет никаких исключений. Поддержка королевы Елизаветы II была важна для Гарри и Меган, чтобы наладить свою новую жизнь без открытых конфликтов. Но с ее отсутствием будущие решения будут другими. Подход будущего короля указывает на более четкую и твердую линию.

С Уильямом формируется новая форма лидерства и то, как он будет решать вопросы, касающиеся Короны. В таком порядке приоритетов титулы, унаследованные теми, кто больше не являются активными членами, могут исчезнуть вместе с льготами, которые от них происходят.

Ранее сообщалось, что Кейт и Уильям поддержали бизнес бывшей девушки Гарри, Челси Дэйви. Это разозлило Сассексов.

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