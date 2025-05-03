Они думают, что им это сойдет с рук: Гарри и Меган снова попали в скандал

С момента прибытия в Калифорнию Меган Маркл и принц Гарри пытаются построить более свободную жизнь подальше от королевского протокола. Несмотря на это, их связь с короной не исчезла полностью. Каждый их шаг находится под пристальным вниманием как СМИ, так и общественности.

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Принц Уильям, у которого отношения с братом остаются достаточно напряженными, как и остальные Виндзоры, также пристально следят за любым жестом Сассексов, пишет издание EDAtv.

Во время недавнего подкаста бизнесвумен Джейми Керн Лима рассказала, что получила подарок, состоявший из домашнего варенья и рукописной открытки. Подпись была такой: «С приветом от Ее Королевского Высочества герцогини Сассекской».

Этой фразы было достаточно, чтобы вызвать возмущение среди королевских экспертов и в некоторых британских СМИ, поскольку Гарри и Меган не должны публично использовать титул «Ее Королевское Высочество».

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После того как об инциденте стало известно, представитель Гарри и Меган заверил, что они не используют королевские титулы на официальных мероприятиях. Однако фраза на карточке ставит это утверждение под вопрос.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард была прямолинейной: «Если бы бабушка Гарри была жива, она чувствовала бы себя глубоко обиженной». Эксперт вспомнила, что покойная королева Елизавета II обращала внимание на каждую деталь протокола. «Возможно, они думают, что им это сойдет с рук», — добавила Сьюард.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл потеряли более трех миллионов долларов.

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Фото: Getty Images

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