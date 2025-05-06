«Масштаб Украины грех не использовать»: Игаль Левин — о «полной беспомощности россии» и стратегическом преимуществе Украины

Старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин объяснил, почему почему Россия ведет тактику террора, нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины.

«Хорошая инфографика, подготовленная проектом Texty на основе данных международной инициативы ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) — удары российских ракет, авиации, артиллерии и дронов по Украине за чуть более года, — пишет Игаль Левин. — Наглядно видно наличие у Украины глубокого тыла и полную беспомощность россии влиять на него своим вооружением.

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Есть целые регионы, города и местности, которые вообще не видели войны и ударов.

Фото проекта Texty

Во-первых, это дополняет, почему россия ведет тактику террора, нанося удары по гражданской инфраструктуре: она просто не в состоянии соответствовать своим же заявлениям. В 2022 году Кремль обещал бомбить границу с Польшей и уничтожать все поставки — но этого и близко не произошло.

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Во-вторых, наглядно видно одну из сильных сторон Украины — ее масштаб. Как самое большое государство Европы, она обладает пространством, позволяющим организовывать инфраструктуру и подземные заводы, например, в Карпатах.

И такое уже делается.

На тех скудных официальных фото, которые время от времени публикует Киев, видно, что фабрики, склады и цеха по производству ракет и дронов, судя по всему, располагаются под землей. Украина — большое государство, и это стратегическое преимущество. Его грех не использовать.

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Например, у нас, в крошечном Израиле, такого «бонуса» просто нет: география не оставляет глубины, и это вынуждает нас всегда вести войну на территории врага.

Так или иначе, войну всегда нужно переносить на территорию врага и воевать именно там — вне зависимости от размеров вашей страны. Просто у нас, в Израиле, другого выбора попросту нет (вроде той же тактики «Мотти», например)".

Фото из соцсетей

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