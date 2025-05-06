Вечеринка на режимном объекте: директор «Киевводоканала» не комментирует застолье на предприятии в день траура

Генеральный директор ЧАО «АК «Киевводоканал» Олег Лысюк не комментирует инцидент с проведением вечеринки чиновников столичной власти. Как сообщают СМИ, застолье устроили на режимном объекте предприятия в Вышгороде во время траура 25 апреля 2025 года.

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Журналисты издания Informer сняли на территории предприятия, где осуществляется обеззараживание и очистка питьевой воды, представителей КГГА во время празднования дня рождения бывшего первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Из материала издания следует, что мероприятие началось около 15:00, и собрало должностных лиц администрации. Журналисты попали на территорию и сняли на камеры застолье чиновников. «Мы сегодня ничего не празднуем», — прокомментировал вечеринку Поворозник, хотя на месте присутствовали его коллеги.

Глава «Киевводоканала» Олег Лысюк ситуацию относительно того, каким образом на режимном объекте происходило застолье, не комментирует.

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Журналисты Informer добавляют, что вечеринка состоялась на следующий день после ракетной атаки на Киев, когда президент Зеленский лично почтил память погибших в Святошинском районе. В этот день в столице был объявлен траур по погибшим в результате атаки российских оккупантов.

Издание напоминает, что с 26 июля 2023 года Олег Лысюк занимает должность генерального директора ЧАО «АК «Киевводоканал». С 2014-го по 2021 год он был директором по реконструкции Бортницкой станции аэрации (БСА). СМИ сообщали о том, что, несмотря на финансирование проекта Японским агентством международного сотрудничества на $ 970 млн, так и не смог начать работ по реконструкции. Бортническая станция аэрации до сих пор остается в критическом состоянии.

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Ранее СМИ сообщали о том, что Лысюк был представителем ООО «Амадеус Ко», которое выступало инвестором строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, ассоциирующейся с беглым президентом Виктором Януковичем.

В Informer добавляют, что использование стратегического объекта для частных мероприятий во время военного положения вызывает серьезную обеспокоенность по поводу безопасности и этичности действий руководства предприятия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что столичная полиция сообщила о «визите» к киевлянке, которая в день траура по погибшим во время удара баллистикой по жилому дому в Святошинском районе развлекалась под российскую музыку.

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