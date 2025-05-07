Близнецы рискуют стать жертвой обмана, а Рыбам нужно набраться сил: гороскоп на 7 мая

Астрологи, составившие финансовый гороскоп на 5−11 мая, рассказали, каким будет день 7 мая. Негативные лунные энергии дня могут сделать людей чересчур мнительными и, как следствие, обидчивыми, информирует ТСН.

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Козерог

Внимание, которое вы уделяете окружающим, обязательно вернется к вам с лихвой в ближайшее время. Постарайтесь не быть жадными, откликаясь на просьбы тех, кто к вам обратится.

Водолей

Если вы в последнее время много работаете за компьютером, вам срочно нужна физическая активность. Если нет времени на спорт, хотя бы сделайте уборку или займитесь йогой.

Рыбы

Сегодняшний день идеально подходит для отдыха. Это важное время, чтобы восстановить силы перед важным профессиональным шагом, который вас ожидает в ближайшее время.

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Овен

Не стоит отвечать раздражением или злостью тем, кто пытается вас задеть. Лучше проявите сострадание — за их поведением, скорее всего, скрываются серьезные психологические проблемы.

Телец

Будьте особенно внимательны к своим словам и мыслям сегодня. Ваша привычная вспыльчивость может усилиться и привести к конфликту, о котором позже будете сожалеть.

Близнецы

Есть вероятность стать жертвой обмана, и источник этого обмана может быть неожиданным — кто-то из близких, кто посчитает, что его ложь поможет вам.

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Рак

Не стоит жалеть себя. Если это чувство все-таки настигло вас, вспомните о тех, кому хуже, чем вам. Таких людей много, и вы сможете помочь хотя бы одному из них.

Лев

Сегодня вы можете почувствовать раздражение и гнев из-за поступков других людей, ведь эмоциональный фон будет на высоте. Вспомните, что и вы сами порой вызываете негатив у других.

Дева

Занимаясь благотворительностью, сосредоточьтесь не на том, как вас воспримут окружающие, а на реальных потребностях тех, кому вы помогаете. Тогда добро вернется к вам с благодарностью.

Весы

Сегодня лучше отложить серьезную работу. Если это невозможно, сосредоточьтесь на мелких делах и оставьте крупные проекты на потом.

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Скорпион

В это время вы будете в роли того, к кому приходят за утешением. Многие захотят выговориться, и вам предстоит выслушать их. Постарайтесь не раздражаться и найти слова поддержки.

Стрелец

Сейчас важно следить не только за словами, но и за мыслями, исключая любые негативные настроения. Малейший негатив может неожиданно отразиться на вашей жизни.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю (с 5 по 11 мая). Их советы помогут максимально использовать энергию этого периода.

Фото: pixabay.com

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