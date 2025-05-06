Военные в Донецкой области: война дронов невозможна без РЭБ

270 систем радиоэлектронной борьбы — щит для наших защитников на передовой. Это — вклад Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», Валерия Дубиля, Виты Присяжнюк и партнера Анатолия Шкрибляка.

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«Когда работает РЭБ — мы живы. Когда его нет — нас ловят как мишень», — говорит защитник с передовой.

Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» совместно с Валерием Дубилем и партнером Анатолием Шкрибляком продолжает системную поддержку украинских защитников.

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За время войны фонд передал на фронт 250 современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В последнюю поездку команда доставила еще 20 широкочастотных комплексов РЭБ.

Это сверхмощные технологии, помогающие эффективно противодействовать вражеским дронам и сохранять жизнь личного состава.

«Продолжается война дронов, и РЭБ является незаменимой технологией для обороны. Ведь самое ценное в мире — это человеческая жизнь. Мы должны прилагать максимум усилий для ее сохранения», — подчеркнул председатель наблюдательного совета фонда Валерий Дубиль.

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Кроме РЭБ-комплексов, команда фонда также передала необходимые средства для обеспечения стабильной связи и автономной работы подразделений — зарядные станции, генераторы, терминалы Starlink.

География гуманитарной миссии охватила ключевые населенные пункты: Торецк, Славянск, Дружковку, Криворожье. Помощь получили подразделения Вооруженных Сил Украины, среди которых бойцы «Азова», нацгвардейцы, разведчики, пограничники, спецназовцы.

«Мы работаем быстро и точно, чтобы у наших защитников было все необходимое на передовой — не завтра, не когда-то, а сейчас», — подчеркнул Валерий Дубиль.

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Партнер фонда Анатолий Шкрибляк также отметил, что системная поддержка военных является общим делом каждого украинца, стремящегося приблизить Победу.

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» уже долго поддерживает фронт точечными решениями: системами связи, беспилотниками, медицинским оборудованием, зарядными станциями и критически важной техникой.

Команда фонда не останавливается. Новые задачи уже работают, ведь каждый день поддержки приближает нашу Победу.

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