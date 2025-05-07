Больше 1000 гривен за килограмм: в мае подскочила цена на важный ингредиент повседневной еды украинцев

Без колбасы многие не представляют себе завтрак, она очень популярна как часть ежедневного рациона украинцев. Однако с начала года цена на некоторые ее виды увеличилась более чем на 10% и превысила 1000 гривен за килограмм.

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Об этом свидетельствуют данные портала «Минфин», по ценам на колбасные и мясные изделия. В частности, речь идет о сырокопченой колбасе компании «Алан» «Брауншвейгская», цена которой превышает 1000 гривен.

Так, по данным портала, 1 килограмм этой колбасы обойдется в мае в среднем в 1085 гривен, тогда как в начале года она стоила 949 гривен. Впрочем, можно воспользоваться более дешевыми вариантами варено-копченой колбасы, например, ТМ «Глобино», 1 килограмм которой обойдется в 282 гривны, тогда как в январе она стоила 265 гривен.

Другой повседневный ингредиент бутерброда — сыр, также вырос в цене. К примеру, 1 кг голландского сыра ТМ «Звени гора» обойдется в 580 гривен, тогда как в январе он стоил около 531 гривны.

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В то же время, продукты в Украине не только дорожают, некоторые овощи, например, капуста и помидоры, опускаются в цене.

В заголовке иллюстративное фото

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