«Домашняя колбаса должна быть сочной»

- Чтобы приготовить вкусную домашнюю колбасу, надо знать некоторые секреты, — говорит Любовь Бирина. — Начинать свое кулинарное творчество в этом направлении стоит с приготовления простых колбас, которые требуют минимум навыков и не требуют специального оборудования. Это жареные, печеные и вареные колбасы. Для них нужно лишь средство для набивки, которое входит в набор к электрической мясорубке. Если такого нет, можно воспользоваться подручными средствами или просто начинять вручную.

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— Какие главные критерии качества домашней колбасы?

— Она должна быть вкусной и сочной. Чтобы получить такую колбасу, используйте свежее, не замороженное мясо. Покупайте его только у проверенных производителей. Мясо не должно нагреваться выше 12 градусов, поэтому работать с ним надо быстро, разрабатывая порциями (остальное в это время должно быть в холодильнике).

— Какой простой рецепт домашней колбасы предложите читателям «ФАКТОВ»?

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— Этот рецепт жареной колбасы смогут применить даже начинающие. Он прост, а вкус получите замечательный.

Домашняя колбаса есть домашняя. Ее вкус и аромат особенные

Жареная домашняя колбаса свиная грудинка — 1,5 кг

соль 25 г

черный перец — 5 г

чеснок — 1 головка среднего размера Свиную грудинку порезать кубиком (0,5−1 см). Напоминаю, что мясо не должно нагреваться выше 12 градусов, поэтому нарезайте его порциями, остальное держите в холодильнике. К нарезанному мясу добавить соль, свежемолотый черный перец, измельченный свежий чеснок. Все очень хорошо вымешать. Можно даже поместить в тестомес и все вымешать на средней скорости насадкой-лопаткой. Добавлять к мясу воду не нужно. РЕКЛАМА Образовавшимся фаршем начинить три колбасы. Каждую свернуть улиткой и крест-накрест перевязать ниткой. Проколоть иглой в нескольких местах. Для каждой колбасы сделать условную «миску» из фольги, или каждую колбаску поместить отдельно в небольшую жаростойкую форму. Это важно: колбаса должна жариться в своем жире. Запекать в течение часа при температуре 150 °C. Далее поднять температуру до 170 °C и допекать до готовности — до красивого румянца сверху.

«Не стоит добавлять в колбасу слишком много чеснока, поскольку он приглушает аромат других приправ»

— Какие специи лучше всего использовать в приготовлении домашних колбас?

- Чаще всего используют черный перец, мускатный орех, тмин, кориандр, сухую горчицу.

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— Добавляют ли в колбасы свежую зелень — укроп, петрушку, кинзу, базилик?

— Свежая зелень может быть уместной в колбасках-гриль. В остальные лучше добавлять сухие специи.

— А как лучше измельчать чеснок?

— С помощью чеснокодавки. Не стоит добавлять в колбасу слишком много чеснока, поскольку он приглушает аромат других приправ.

— Какая ваша любимая колбаса?

— Я люблю ветчинные колбасы. С удовольствием готовлю их дома. Также люблю салями. Очень вкусна и куриная колбаса. Готовится она достаточно просто, а вкус имеет невероятный. Попробуйте приготовить по этому рецепту — и убедитесь. Готовьте с удовольствием! Открывайте для себя кулинарный мир — он очень интересен.

Куриная колбаса очень вкусна, а приготовить ее в домашних условиях не так и сложно, как может показаться на первый взгляд

Куриная колбаса Мясо куриное — 400 г

Сливки 36% - 40 г

Соль — 6 г

Чеснок — 2 зубка

Черный перец Куриное мясо порезать кубиком, добавить сливки, соль, перец и измельченный чеснок. Хорошо выбить рукой. Поместить в емкость, накрыть. Оставить на ночь. Начинить кишку (не слишком туго, но и не свободно) Концы завязать. Закрутить «улиткой», проткнуть деревянной палочкой посередине. Проварить на водяной бане 30 минут. Бумажным полотенцем забрать лишнюю влагу. Жарить на сковороде под крышкой с двух сторон до румянца.

— Можно представить, как это вкусно!

- Процесс производства домашних колбас очень увлекательный и интересный. Они могут быть вареные, копченые, сыровяленые… Если хотите готовить разные виды, придется покупать дополнительное оборудование. Прежде всего, весы: обычные и более точные для специй (взвешивают от 0,1 грамма). Также — термометры, чтобы контролировать температуру при приготовлении колбас, и профессиональный шприц для набивки. Вам понадобится и вакууматор (чтобы хранить как предварительно просоленное мясо, так и готовую продукцию), небольшой коптильный шкаф, су-вид (для приготовления колбас при низких температурах, его можно заменить мультиваркой с функцией мультиповара). Важно иметь место для вяления с фиксированной температурой и влажностью (это может быть переоборудованный холодильник).

«Картофельную колбасу готовят и в Украине, и в Швеции, и в Финляндии»

— Как и сколько времени хранить домашнюю колбасу?

— Печеные и жареные колбасы хранят до 5 суток в холодильнике. Копченые — до 15 суток. В вакууме — до 25 дней. В морозильной камере — до полугода.

— Домашнюю колбасу подают горячей?

— Жареную колбасу и куриную, рецепты которых я дала, подают обычно на горячее. А на второй день уже едят в холодном варианте, дополнив ею бутерброды.

Любовь Бирина: «Готовьте с удовольствием! Открывайте для себя кулинарный мир — он очень интересен»

— Какие необычные домашние колбасы существуют?

— Колбасу можно готовить не только из свинины, птицы и говядины. Интересные колбасы получаются из экзотических видов мяса: оленины, конины… В каждой стране есть своя традиционная домашняя колбаса. Например, немецкая кровянка готовится без круп, с добавлением говяжьего языка и печени, с орехами, изюмом. Испанские колбасы готовятся по старым рецептам. Чоризо — свиная колбаса с чесноком, красным перцем, солью, травами и белым вином. Чисторра — колбаса из свинины и говядины с красным перцем и чесноком. Сальчичон — свиная колбаса со шпиком, солью и черным перцем. Вкусны и рыбные колбасы, их обычно готовят из филе рыбы больших размеров — например, из сома.

— А можно ли приготовить колбасу без мяса?

- Картофельную колбасу готовят и в Украине, и в Швеции, и в Финляндии. К картофелю часто добавляют грибы. Эта колбаса очень вкусна.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с кулинаром Оксаной Вознюк: «Чтобы у жареных вареников была хрустящая корочка, надо знать один секрет».

Фото из альбома Любови Бириной

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