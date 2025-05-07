В Украине поднимут налоги: когда это возможно, при чем тут МВФ и что говорят политики

В Украине все чаще поднимается вопрос о введении новых налогов, при этом иногда их инициаторами якобы выступают международные финансовые организации. В их числе Международный валютный фонд, советующий Украине повысить в 2026-м году налог на добавленную стоимость и ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

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Об этом в своей статье пишет Forbes, по данным которой украинская делегация вернулась с Spring Meetings-2025 МВФ и Всемирного банка, прошедших в США в конце апреля. И одной из ключевых тем встречи было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год.

В качестве одного из способов наполнения госбюджета Украины в 2026-м году в МВФ предложили изменение подхода к налогам. Его основой был рост ставки НДС и введение прогрессивной шкалы налогообложения, а также обсуждались возможный «налог на роскошь» и борьба со злоупотреблениями упрощенной системы налогообложения.

В то же время никакой конкретики о том, когда и как могут быть изменены ставки упомянутых выше налогов во время встреч, не говорилось, фискальные меры обсуждались на уровне идей.

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Народный депутат Украины, главы Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что о повышении НДС речь не шла и речь не идет, по крайней мере, в этом созыве Парламента.

«А если говорить о будущем, то я советовал бы коллегам из правительства (кто бы в нем ни был) для начала исчерпать ресурс детенизации (в том числе проведя реформу таможни и БЭБ), сократить собственные неэффективные расходы (вроде совершенно не действенного кэшбека), воспользоваться резервом от дополнительного размещения, НДС», — подчеркнул политик.

Другой народный депутат, Ярослав Железняк, также заявил, что никто конкретные налоги здесь и сейчас увеличивать не требует, к тому же это малореально. Но в то же время на 2026-й надо бюджет балансировать, что можно сделать двумя путями:

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закрывать существующие проблемы (а их как много) и таким образом увеличивать поступления.

или делать все, как делают, и тогда придут к требованию по налогам.

«В этом году мы проходим спокойно, а вот при планировании и согласовании Бюджета 2026 года — это будет уже вызов», — резюмировал народный депутат.

Ранее в Верховной Раде задумались над налогообложением криптовалюты и зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект.

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