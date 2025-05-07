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Гороскоп

Очень скоро накроет мощная волна перемен: у кого в ближайшее время дела пойдут вверх

12:07 7 мая 2025
Счастливые люди, фото из открытых источников

Звезды утверждают, что среда, 7 мая, может принести эмоциональные волны и судьбоносные повороты для многих людей.

В то же время, сегодня для некоторых знаков зодиака начнутся «волшебные преобразования» в профессиональной и личной жизни — с новыми взлетами, возможностями и признанием, пишет Styler со ссылкой на зарубежные астрологические ресурсы.

Овен

Овнов ждет успех. Любые дела можно начинать, чтобы подготовить почву для будущего. В делах важно соблюдать спокойный ритм, тогда результаты будут удачными.

Телец

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Тельцов ждет признание, везение и успех. Чтобы получить хорошие результаты, работайте последовательно и проявляйте надежность. Вы на пороге новых возможностей.

Близнецы

Близнецам звезды советуют не делать все сразу. Чтобы добиться успеха, лучше сосредотачиваться на одной задаче. Возможное увеличение доходов или новая должность на работе.

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Рак

Ракам следует прислушиваться к своим ощущениям. В работе проявлять осторожность и структурированность. Это принесет хорошие результаты.

Лев

Львы снова имеют идеальный шанс проявить лидерские качества. Не поддавайтесь провокациям и контролируйте свои слова. Уравновешенность и стойкость принесут вам признание и новые возможности.

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Также сегодня следует прислушаться к совету мольфара Макса Гордеева, который предназначается только «избранным людям». По мнению провидца, тот, кто не захочет смотреть видео, сам отказывается от своей лучшей судьбы.

А Таро-прогноз от мольфара на 5−11 мая читайте на сайте «ФАКТОВ».

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