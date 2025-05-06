Ракам — «Сила» и выдержка, Водолеям — «Рыцарь Мечей» и решительность: предсказание по картам Таро на среду, 7 мая

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 5 по 11 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 7 мая 2025 года. Этот день может принести эмоциональные волны и судьбоносные повороты, особенно для тех, кто готов принимать решения без оглядки на прошлое, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Дворец Кубков

Козерогам стоит быть осторожными с эмоциями — сегодня возможны эмоциональные качели. Не время для серьезных решений или обсуждений. Пусть небольшие неурядицы не выбивают вас из колеи, и помните: всё пройдет. Уделите время любимому занятию или близкому человеку.

Водолей — Рыцарь Мечей

Водолеям предстоят неожиданные события, требующие быстрой реакции. День требует решительных действий, особенно в профессиональной сфере. Избегайте сожалений о прошлом и действуйте уверенно. Возможна встреча или разговор, который изменит вашу точку зрения.

Рыбы — Шут

Рыбам день принесет неожиданности. Не бойтесь легкости — это поможет справиться с переменами. Ожидайте приятный сюрприз или встречу. Пусть день пройдет без излишней серьезности.

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Овен — Маг

Овнам предстоят конфликты как на работе, так и дома. Важно контролировать эмоции и действовать продуманно. Сосредоточьтесь на своих целях и здоровье. Не отвлекайтесь на мелочи.

Телец — Императрица

У Тельцов день будет продуктивным. Возможны творческие проекты, но будьте осторожны с эмоциями, особенно в общении с близкими. Это хороший момент для начала нового дела. Поддержка семьи станет важным ресурсом.

Близнецы — Влюбленные

Близнецам предстоит важный выбор, который потребует времени и осторожности. В первой половине дня будьте внимательны в быту и при общении с незнакомыми людьми. В личных отношениях важно проявить честность и решительность.

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Рак — Сила

Для Раков день будет испытанием на выдержку. Важные деловые события потребуют мягкости и мудрости. Вечер лучше посвятить близким, их мнение даст полезные инсайты. Сохраняйте спокойствие.

Лев — Правосудие

Львам нужно найти баланс между эмоциями и логикой. Ваша харизма поможет завоевать внимание. Возможна важная информация, которая решит старые вопросы. Вечером лучше проанализировать день.

Дева — Башня

Девам предстоит напряжённый день, когда многое может пойти не по плану. Будьте осторожны с высказываниями и работайте в одиночестве. Этот день откроет путь к обновлению.

Весы — Мир

Весам предстоит отпустить контроль и быть гибкими. Не обвиняйте других — ищите гармонию. На работе возможны споры, если не сдержать эмоции. Природа или смена обстановки поможет восстановить баланс.

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Скорпион — Суд

Скорпионам предстоит день, насыщенный бытовыми заботами. Важно завершить отложенные дела и избегать лишних обязательств. Не принимайте важных решений — лучше отпустите прошлое.

Стрелец — Семерка Жезлов

Стрельцам стоит пересмотреть свои финансовые привычки. Одиночество может принести новые идеи, а на работе возможны перемены в вашу пользу. Проявите инициативу и останьтесь верными себе.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на 5−11 мая 2025 года. А известный мольфар составил Таро-прогноз на этот период.

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