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«Это проблема»: Туск обратился к лидерам, которые едут на парад к путину

16:24 7 мая 2025
Дональд Туск

Отвечая на вопрос об участии некоторых мировых лидеров в параде в москве 9 мая, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что европейские лидеры не должны делать вид, что не понимают, где добро, а где зло. Именно поэтому они не должны быть 9 мая на Красной площади в москве.

«Первая или Вторая мировые войны — имели свои корни в политической слепоте, равнодушии, неоднозначности, толерантности к злу. Европа, западное сообщество никогда больше не могут допустить такую ошибку. В таких ситуациях, как Вторая мировая война или война в Украине, когда все знаем, где добро, а где зло, где агрессор, а где жертва, все должны быть солидарны и объединены. Если кто-то этого не понимает, то он себя ставит несколько вне Сообщества», — подчеркнул премьер Польши.

Туск считает, что чествовать окончание Второй мировой войны на Красной площади в тени кремля «является не только политической слепотой, особенно для европейцев».

«Ни один европеец не имеет права и не может делать вид, что он не видит, где скрывается угроза и как важно сохранить солидарность и европейское сообщество. Это является проблемой для словацкого партнера Роберта Фицо, ведь польские и нидерландские лидеры знают, где и с кем должны быть в этот день», — резюмировал Дональд Туск.

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Ранее Дональд Туск обратился к европейцам и призвал их держать головы высоко. Напомним также, как Польша готовится к войне с рф.

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