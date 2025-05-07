Снова без Бруклина и Николы Пельтц: Бекхэмы продолжают праздновать 50-летие Дэвида

Дэвид Бекхэм, которому 2 мая исполнилось 50 лет, продолжает праздновать юбилей. Жена футболиста, 51-летняя Виктория Бекхэм, опубликовала новые фото с праздничной вечеринки, на которую были приглашены Ева Лонгория, Том Круз, Гай Ричи с супругой Джеки Эйнсли и другие друзья.

ВІДЕО ДНЯ

Старший сын пары Бруклин и его супруга Никола Пельтц снова пропустили празднование.

На кадрах футболист позирует в белом смокинге вместе с женой и младшими детьми: 22-летним Ромео, 20-летним Крузом и 13-летней Харпер, а также танцует и веселится с друзьями. Виктория для вечера выбрала белое ассиметричное платье, а Харпер надела красное платье-комбинацию.

РЕКЛАМА

«Так отлично завершить удивительную неделю празднования 50-летия Дэвида с невероятными друзьями. Мы все еще смеемся и танцуем после всех этих лет! Мы вас всех так любим» , — написала Виктория.

РЕКЛАМА

«Так весело! Мы должны делать это каждый год!» — прокомментировала пост Ева Лонгория.

РЕКЛАМА

В то же время именинник, видимо, устал от празднований.

«Я обещаю, что это была последняя вечеринка! Мне очень посчастливилось отметить юбилей с невероятными друзьями, я думаю, вы можете сказать это, глядя на мою улыбку, что я наслаждался этим. Спасибо всем и особенно моей жене Виктории» , — написал Дэвид в соцсети.

На вечеринку снова не пришли 26-летний старший сын супругов Бруклин и его 30-летняя жена Никола Пельтц. Они также не поздравили Дэвида в соцсетях (хотя в семье футболиста это принято), не пришли на предыдущее празднование в семейном кругу, а в апреле проигнорировали празднование дня рождения Виктории Бекхэм и тоже не поздравили ее публично.

Тогда это не слишком обсуждалось на фоне того, что Виктория появилась на своем празднике в нарядах, которые ранее надевала Никола, а Бруклин с женой на тот момент были на фестивале Coachella.

Отметим, что с невесткой Николой Пельтц у дизайнерши Виктории несколько лет назад уже были непростые отношения. В 2022 году дочь миллиардера Нельсона Пельтца, перед тем как выйти замуж за Бруклина, отказалась от свадебного платья бренда Виктории Victoria Beckham и ее помощи во время подготовки торжеств.

Позже они якобы установили отношения: выходили вместе в свет и выкладывали фото друг друга в соцсетях. Но почему супруги проигнорировали день рождения Дэвида Бекхэма, с которым не было никаких «осложнений», ничего не известно.

Также известно еще об одной неприятности в звездной семье, причиной которой также стала девушка. Речь о Ким Тернбул, у которая сейчас отношения с Ромео Бекхэмом. А несколько лет назад она встречалась с Бруклином Бекхэмом. То, что Ким закрутила любовь с Ромео, Бруклин считает лишь очередной попыткой попасть в их семью.

209

Читайте нас в Facebook