Это даст путину опасную власть: почему ошибочна попытка США оторвать россию от Китая

В современных реалиях, когда соперничество между ведущими государствами вновь набирает обороты, американские политики могут стремиться к масштабным соглашениям с глобальными последствиями, пытаясь войти в историю как новые «Генри Киссинджеры». Его часто упоминают как символ стратегического расчета, дипломатического мастерства и защиты интересов. В 1972 году, занимая пост советника по национальной безопасности президента Никсона, Киссинджер совершил исторический шаг, открыв США путь к Китаю. Сегодня же, похоже, Америка использует противоположную стратегию, пытаясь сблизиться с россией, чтобы сдержать растущее влияние Пекина. Считается, что такое сближение отвечает американским интересам, ведь позволяет предотвратить дальнейшее укрепление союза между москвой и Пекином.

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«В первые месяцы работы администрация Трампа, вероятно, благосклонно отнеслась к этой идее. Госсекретарь Марко Рубио призвал США „иметь отношения“ с россией, чтобы она не стала „полностью зависимой“ от Китая. „Обратный Киссинджер“ также идеально оправдывает ухаживание Трампа за путиным. Американцы не любят путина, но если симпатии Трампа к российскому диктатору представить как прагматичный real politic в стиле Киссинджера, это может получить поддержку», — пишет Foreign Affairs.

В статье отмечается, что аналогия с Холодной войной 1970-х ошибочна, ведь тогда Вашингтон не создал, а лишь использовал глубокий китайско-советский раскол, чтобы улучшить отношения с Пекином.

«Сегодня такого раскола нет, а Пекин и москва — настоящие стратегические партнеры. И путин, и китайский лидер Си Цзиньпин считают США самой большой угрозой для своих стран и выстроили отношения, основанные на совпадении материальных интересов и общих авторитарных ценностей. У путина нет причин отказываться от широкой, конкретной и надежной поддержки Китая для российской экономики и оборонной промышленности ради связей с Вашингтоном, которые могут не пережить завершение срока Трампа в 2028 году», — пишет издание.

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Отмечается, что попытка нового сближения с кремлем принесет американцам мало реальных выгод и обойдется дорого для других интересов США.

«путин никогда не поможет США сдерживать или противостоять Китаю. Он будет использовать американскую заинтересованность в улучшении отношений, чтобы манипулировать Вашингтоном и Пекином, восстанавливая российскую экономику и армию. Сам процесс ухаживания за москвой будет вредным, ведь любое расположение к россии оттолкнет Европу. В военном плане россия предлагает США значительно меньше, чем НАТО, а как торговый и инвестиционный партнер она уступает ЕС. Попытка завоевать россию будет означать замену сильных, богатых и надежных союзников на слабого, бедного и ненадежного партнера. Это обмен, которого Киссинджер никогда бы не совершил», — пишет Foreign Affairs.

путин и Си постоянно критикуют США за поддержку «цветных революций» в их регионах и за попытки сдерживать российскую и китайскую власть в Европе и Азии соответственно.

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«Они считают, что США представляют наибольшую угрозу для внутренней стабильности и внешней безопасности их стран. По их мнению, Вашингтон имеет слишком много власти в мире и превышает свои полномочия, продвигая демократию и права человека. Они стремятся ослабить экономическое, военное и политическое влияние США, а также подорвать либеральный международный порядок, поддерживаемый Соединенными Штатами после Второй мировой войны. Трамп, возможно, не предан продвижению демократии или поддержанию либерального порядка, но путин и Си считают, что один президент не изменит десятилетия американской стратегии и внешней политики», — говорится в статье.

Многолетние правители россии и Китая не только хотят сделать мир безопасным для автократий, они также стремятся формировать международные правила, нормы и институты, чтобы автократия и государственное развитие стали такими же легитимными, как демократия и капитализм, если не больше.

«В конце концов, попытка оторвать россию от Китая является как опрометчивой, так и ошибочной. Она плоха, потому что предоставит путину опасную власть. москва станет ключевым игроком в конкуренции между Пекином и Вашингтоном, имея связи с обоими и пространство для маневров в свою пользу. США решат одну из ключевых геополитических проблем путина: его чрезмерную зависимость от Китая и ограниченное влияние на Пекин. Сближение с москвой тоже будет ложным. Оно означает одобрение насильственных действий путина как в Украине, так и дома, где он углубил свою диктатуру», — отмечает издание и добавляет, что чем быстрее американские политики поймут, что эта стратегия не сработает, тем лучше для интересов США и целостности американских ценностей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о размышлениях дипломата о том, что после того, что пережила Украина за эти годы, бояться третьей мировой войны не стоит.

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