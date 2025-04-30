Индия нападет на Пакистан в ближайшие 36 часов: что известно

Ситуация между Индией и Пакистаном, владеющими ядерным оружием, продолжает обостряться. В частности, Пакистан заявил, что располагает достоверными данными разведки о том, что Индия намерена нанести военный удар в течение следующих 24−36 часов, используя инцидент в Пахалгаме как повод.

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«Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом. Индия будет нести полную ответственность за какие-либо серьезные последствия в регионе», — такое заявление Исламабада озвучил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в сети Х.

Он добавил, что Индия будет нести полную ответственность за возможные катастрофические последствия для региона.

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Также минувшей ночью ВВС Пакистана перехватили эскадрилью индийских истребителей, состоявшую из четырех самолетов Rafael, над Кашмиром, сообщил Pakistan Observer.

Тем временем Индия быстро развернула высокочастотные системы глушения, чтобы нарушить сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS), включая GPS, ГЛОНАСС и Beidou, и снизить осведомленность Пакистана о ситуации, ограничить его навигационные возможности и эффективность высокоточного оружия.

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Как писали «ФАКТЫ», в результате недавней атаки на туристов в городе Пахалгам, расположенном в индийском Кашмире, погибли 26 человек. Власти Индии назвали это самым жестоким за четверть века нападением на гражданских и обвинили Пакистан в причастности к теракту. Исламабад отверг обвинения и предложил Индии провести «достоверное, прозрачное и независимое расследование» теракта нейтральной комиссией экспертов. Индия от предложения отказалась и развернула военные учения на границе.

Фото Getty Images

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