Как избежать отмены выплаты пенсий: каких трех ошибок нельзя допускать

Может случиться ситуация, при которой получатель пенсии может остаться без выплат. При этом пенсионных перечислений можно лишиться, если допустить одну из трех ошибок.

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Об этом сообщает Управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, отвечая на вопросы пенсионеров. Связаны эти ошибки могут быть с пребыванием пенсионера заграницей или невыполнением им некоторых действий.

Так, лишиться пенсионных выплат украинские пенсионеры могут в таких случаях, как:

пенсионер не прошел физическую идентификацию вовремя;

в течение 6 месяцев не было движения средств на банковском счете, на который поступает пенсия;

пенсионер с временно оккупированных территорий получает пенсию рф.

В случае если по какой-то из вышеперечисленных причин пенсионер лишается выплат, вернуть их он может по следующему алгоритму действий:

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Подать заявление в Пенсионный фонд Украины с указанием банковского счета; Пройти физическую идентификацию.

Заявление можно подать как лично, так и онлайн — через вебпортал Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи «Дія.Підпис». Физическая идентификация проводится в формате видеоконференции.

В случае если пенсионер находится заграницей, он может отправить письменное заявление по почте по месту регистрации. Также ему придется добавить документ о факте, что лицо является живым, оформленный через украинское дипломатическое учреждение и другие документы согласно п. 6 постановления КМУ от 11.02.2025 № 299.

Если физическая идентификация пройдена в течение года после прекращения, выплату возобновляют с даты прекращения.

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Если выплата прекратилась из-за того, что в ПФУ не имеют данных о получении или неполучении пенсионером российской пенсии, он может написать в Пенсионный фонд произвольное заявление, в котором сообщит, что не является получателем пенсионных выплат страны-оккупанта.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие существуют способы увеличить пенсию для украинцев.

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