«На летнюю жару не стоит рассчитывать»: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

В большинстве областей Украины 8 мая будет сухая погода. Вместе с тем, на востоке ожидается дождь, а в Карпатах дождь, местами даже мокрый снег, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на юге и востоке +9…+14 градусов.

«Ночью на севере, западе, Черкасской, Полтавской областях местами заморозки на почве» , — пишет синоптик.

В течение дня четверга ожидается +12…+17, на юге +15…+20 градусов, в западных областях +9…+13 градусов.

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В Киеве 8 мая осадки маловероятны. Ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

По прогнозу Диденко, в последующие дни в Украине будет преобладать влажная, с периодическими дождями, погода.

«Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать — ожидается комфортная температура воздуха» , — уточняет синоптик.

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В свою очередь, по данным Укргидрометцентра, в Киеве 8 мая без осадков, ночью 4−6° тепла, днем до +14°, ветер северный, 5−10 м/с.



«8 мая в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны кратковременный дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 5−11°, днем 14−20°, в северных и большинстве западных областей ночью 1−6° тепла, на почве заморозки 4−3°. Ветер северный и северо-западный, 5−10 м/с» , — говорится в сообщении.

9 мая ночью в юго-западной части, Кировоградской, Черкасской областях и местами на Киевщине днем дожди, в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди. Температура ночью 2−9 градусов тепла, в северо-западной части на почве заморозки 0−5 градусов, днем 9−14 градусов тепла, на юго-востоке страны до 18 градусов. На высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью 0−5° мороза, днем 1−6° тепла.

В столице в пятницу кратковременные дожди, ночью 4−6°, днем до +14°, ветер северный, 5−10 м/с.

10 мая ночью на юго-востоке и востоке страны умеренные, днем в западных и северных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 2−9° тепла, в северо-западной части на почве заморозки 0−5°, днем 9−14° тепла, на юго-востоке страны до 18°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

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В Киеве в субботу ночью без осадков, 4−6° тепла, днем небольшой дождь, до +14°, ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич ранее предупреждал, что общий фон температуры мая будет не слишком высоким по всей стране.

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