Морозильна камера для дачі або приватного будинку: на що звернути увагу

Маєте дачу чи приватний будинок? Морозильна камера — незамінна річ для запасів на зиму: овочі, ягоди, м’ясо, готові страви. Це зручно, економно й практично. Щоб вибрати правильно, ми звернулись до експертів F.ua — вони підказали, на що звернути увагу. До речі, у їхньому каталозі легко знайти морозильник під будь-які потреби й бюджет.

Горизонтальна чи вертикальна?

Морозильні камери бувають двох основних типів: горизонтальні та вертикальні. Горизонтальна — це та сама морозильна камера скриня, у якій кришка відкривається вгору, а всередині — великий простір без поличок. Вона чудово підходить для зберігання великої кількості м’яса, овочів чи ягід у пакетах, особливо якщо ви робите запаси «на сезон». Скриням часто віддають перевагу, бо вони вмісткі, економні й добре тримають холод навіть під час вимкнення світла.

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Вертикальна ж камера більше схожа на звичайний холодильник: має дверцята спереду, декілька полиць і зручна для тих, хто хоче все розкласти по відділеннях.

Вбудована чи окремостояча?

Щоб остаточно визначитися з формою морозилки, варто ще подумати, де саме вона стоятиме. Бо навіть найзручніша модель може не вписатись у простір, якщо не врахувати тип монтажу.

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Є два варіанти: вбудовувані морозильні камери — це ті, що ховаються під стільницею й мають такий самий фасад, як решта кухні. Виглядає красиво й сучасно, але зазвичай вони компактні — до 300 літрів. А от окремостоячі моделі — великі та місткі. Їх легко поставити хоч у кухні, хоч у коридорі, хоч у підвалі.

Скільки літрів — стільки й запасів

Коли обираєте морозильну камеру, головне — не взяти надто маленьку, але не й переборщити. Для однієї людини зазвичай вистачає моделі до 200 літрів — у неї спокійно вмістяться і заморожені овочі, і трохи м’яса, і пакет вареників. А от якщо ви робите серйозні заготовки — наприклад, декілька відер малини, кабачки, зелень, а ще й м’ясо і рибу — краще дивитися на об’єм від 250 літрів і більше. Чим більше сім’я — тим більша камера знадобиться.

Компресор — серце морозилки

Коли обираєте морозильну камеру, загляніть в технічні характеристики — там ховається важлива річ: тип компресора. Саме від нього залежить, наскільки тихо, економно й довго працюватиме ваша морозилка.

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Колекторний — найдешевший і найпростіший, але шумний і швидко зношується.

Інверторний — розумний: сам регулює швидкість, не вимикається повністю, працює тихіше й економніше.

Лінійний — ще сучасніший: має менше рухомих деталей, працює майже безшумно й ще довговічніший.

Не любить ні спеки, ні морозу

Морозильна камера — техніка делікатна, і їй важливо, в яких умовах вона стоїть. Якщо плануєте ставити її в сараї, веранді чи неопалюваному приміщенні, звертайте увагу на кліматичний клас (позначається літерами на наклейці або в інструкції). Наприклад, клас SN або N підходить тільки для температури в приміщенні від +10 °C, а от якщо буває холодніше — шукайте моделі з позначками SN-T або ST. Інакше камера просто перестане нормально морозити або навіть зламається.

Отже, морозильна камера для дачі чи приватного будинку — це не просто зручність, а справжній помічник для всіх, хто любить робити запаси. Головне — обрати ту, що підійде саме вам, і тоді морока з «куди це все подіти» зникне сама собою. А знайти потрібну модель допоможе інтернет-магазин F.ua — з великим вибором і зручним пошуком.

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