Индия осуществила серию ракетных ударов по Пакистану, пострадали гражданские: перерастет ли многолетний конфликт в войну

Индия после предупреждения совершила серию ракетных ударов по Пакистану, и подконтрольной ему части Кашмира. Согласно информации индийских военных, операция «Синдур» преследует цель уничтожения лагерей террористов, а пакистанские военные объекты не трогали. Там заявили о поражении девяти таких объектов.

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«Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов выполнения» , — так правительство Дели прокомментировало военную операцию. Там добавили, что эти действия не должны привести к эскалации конфликта.

Однако стало известно, что в результате ночных ударов Индии погибли 26 гражданских, еще 46 получили ранения. Такую информацию озвучил спикер вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чаудри.

По его данным, 13 человек погибли в городе Ахмадпур Ист, среди них два ребенка, семь женщин и четыре человека.

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Чаудри отметил, что во время нападения на город были ранены 37 человек, из них девять женщин и 28 мужчин. Он отметил, что еще 13 человек погибли в Кашмире, находящемся под управлением Пакистана.

Один из ракетных ударов пришелся на мечеть в городе Бахавалпур в провинции Пенджаб.

Пакистан нанес ответные удары. В частности, пакистанская армия совершает неизбирательные бомбардировки вдоль всей линии границы. По данным СNN, во время индийской атаки Пакистан сбил пять истребителей ВВС Индии (три французских истребителя Rafale, один МиГ-29, один Су-30) и беспилотник Heron «в целях самообороны».

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Между тем, в Минобороны Индии заявили, что Пакистан снова нарушает Соглашение о прекращении огня, обстреливая артиллерией Бхимбер-Гали в районе Пунч-Раджаури.

По информации индийской полиции, в результате пакистанского обстрела территории, контролируемой Индией, ранены две женщины.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф пообещал нанести «удар мести» в ответ на атаку. Он назвал действия Индии «актом войны».

«Пакистан имеет полное право решительно ответить на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дается», — сказал он.

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Сообщается, что главный министр провинции Пенджаб Марьям Наваз объявила чрезвычайное положение в регионе, граничащем с Индией. Все школы, колледжи и университеты будут закрыты. Полиция и другие службы безопасности переведены в состояние повышенной готовности, а находящиеся в отпуске врачи попросили явиться на службу.

Также Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, что привело к приостановке всех внутренних и международных рейсов.

Президент США Дональд Трамп назвал «позором» военную операцию Индии против Пакистана и отметил, что узнал эту новость накануне мероприятия в Овальном кабинете.

«Это позор. Мы только что услышали об этом, когда входили в дверь Овального кабинета. Я думаю, что люди знали, что что-то должно произойти, учитывая предыдущие события, они боролись в течение длительного времени, вы знаете, они боролись в течение многих, многих десятилетий и веков. Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро», — сказал Трамп.

Напомним, отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными из-за территориального спора вокруг региона Кашмир, который обе страны считают своим.

Как писали «ФАКТЫ», в результате недавней атаки на туристов в городе Пахалгам, расположенном в индийском Кашмире, погибли 26 человек. Власти Индии назвали это самым жестоким за четверть века нападением на гражданских и обвинили Пакистан в причастности к теракту. Исламабад отверг обвинения и предложил Индии провести «достоверное, прозрачное и независимое расследование» теракта нейтральной комиссией экспертов. Индия от предложения отказалась и развернула военные учения на границе.

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