Шпионил за ВСУ, выдавая себя за военного: правоохранители задержала еще одного предателя

Служба безопасности задержала еще одного российского агента, который, чтобы выполнить задание врага, переодевался в пиксельную форму, выдавая себя за военного ВСУ.

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На самом же деле этот 44-летний житель Сумской области взялся выполнять заказ ФСБ по «наблюдению» за Силами обороны на Курском направлении. Для этого фигурант объезжал пограничную местность на рейсовых автобусах и скрыто фиксировал пункты базирования и маршруты движения украинских защитников.

Как сообщают в спецслужбе, собранную информацию мужчина передавал куратору через мессенджер. При этом у них были кодовые слова, свидетельствовавшие, например, о выходе агента на связь и его готовности предоставить отчет.

При задержании агента «на горячем», когда он шпионил возле объекта ВСУ, у него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом, куда он посылал зашифрованную информацию для ФСБ. В частности, были там и координаты для прицельных ударов управляемыми авиабомбами по украинским войскам.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также напомним, как СБУ разоблачила агента россиян, готовившего прорыв российской ДРГ в Сумской области, притворяясь рыбаком.

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