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«Спиртовой» бензин в Украине: как изменились цены с появлением нового топлива на рынке

13:32 8 мая 2025
АЗС

С 1 мая в Украине стало обязательной продажа нового вида топлива — «спиртового» бензина в котором 5% объема должен составлять спирт из растительных компонентов. Хотя одним из возможных следствий этого эксперты называли вероятный рост цен на 50−80 копеек на литре, на деле цены даже упали, правда несущественно.

Об этом говорят данные мониторинга цен на бензин портала «Минфин». Как свидетельствует анализ цен из 5 видов топлива (3 типа бензина, дизель и автогаз), снизилась стоимость 4.

Так, подешевели:

  • бензин А-95 с 54,81 грн за литр до 54,66 грн;
  • бензин А-92 с 52,61 грн до 51,99 грн;
  • дизельное топливо с 53,54 до 53,41 грн;
  • автогаз с 35,32 до 35,24 грн.

Прежней осталась цена бензина марки А-95 «Премиум» — 58,63 грн за литр.

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Вместе с тем, более дешевое топливо не всегда является хорошим, так эксперты советуют не экономить на бензине в мае-июне, так как только крупные сети АЗС смогут обеспечить его качество, что для нелегальных АЗС со спиртовым бензином просто невозможно. С другой стороны, фактором снижения цен на топливо стало падение мировой цены на нефть, что также бьет по экономике страны-агрессора.

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