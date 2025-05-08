- 08:52 Новый Папа Римский Лев XIV впервые обратился к верующим: что сказал понтифик
- 08:18 У Раков велик риск ошибки, а Скорпионы задумаются о прошлом: гороскоп на 9 мая
- 00:46 «Манчестер Юнайтед» еще раз разгромил «Атлетик» и пробился в финал Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 08.05 22:25 Как есть пиццу — руками или с помощью приборов: некоторые нюансы вас могут удивить
- 08.05 22:00 Это блюдо готовят даже мишленовские повара: просто, быстро и вкусно
- 08.05 21:32 Николь Шерзингер призналась, через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы покорить Бродвей
- 08.05 21:03 Домашние способы избавления от улиток: они точно есть у вас под руками
- 08.05 20:45 Все побратимы выжили, а он отдал самое ценное — жизнь: на Херсонщине погиб воин из Винницкой области
- 08.05 20:33 «Миф о том, что „горячий тур“ можно приобрести в любой момент, очень распространен», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 08.05 20:09 Идеальный ужин: готовим спаржу «ленивым» способом, который не требует варки
- 08.05 19:59 В Сумах мать пыталась продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов
- 08.05 19:46 Готовимся к усилению банковских ограничений: какую карточку выбрать
«Спиртовой» бензин в Украине: как изменились цены с появлением нового топлива на рынке
С 1 мая в Украине стало обязательной продажа нового вида топлива — «спиртового» бензина в котором 5% объема должен составлять спирт из растительных компонентов. Хотя одним из возможных следствий этого эксперты называли вероятный рост цен на 50−80 копеек на литре, на деле цены даже упали, правда несущественно.
Об этом говорят данные мониторинга цен на бензин портала «Минфин». Как свидетельствует анализ цен из 5 видов топлива (3 типа бензина, дизель и автогаз), снизилась стоимость 4.
Так, подешевели:
- бензин А-95 с 54,81 грн за литр до 54,66 грн;
- бензин А-92 с 52,61 грн до 51,99 грн;
- дизельное топливо с 53,54 до 53,41 грн;
- автогаз с 35,32 до 35,24 грн.
Прежней осталась цена бензина марки А-95 «Премиум» — 58,63 грн за литр.
Вместе с тем, более дешевое топливо не всегда является хорошим, так эксперты советуют не экономить на бензине в мае-июне, так как только крупные сети АЗС смогут обеспечить его качество, что для нелегальных АЗС со спиртовым бензином просто невозможно. С другой стороны, фактором снижения цен на топливо стало падение мировой цены на нефть, что также бьет по экономике страны-агрессора.179
Читайте нас в Facebook